Подпорожье вспомнило подвиг бойцов-интернационалистов

15 февраля в Российской Федерации - знаменательная дата, учреждена как единый День памяти обо всех гражданах России – участниках боевых действий за рубежом и приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член Президиума Регионального политического совета Партии, Первый заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Бебенин принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В своем выступлении Сергей Бебенин подчеркнул, что афганцы представляют собой целое поколение соотечественников, которые прошли через сложные испытания необъявленной войны, выполняя свой долг перед Родиной с честью и достоинством.

«Эхо той войны прокатилось по нашей земле. И везде, в каждой горячей точке наши граждане являли пример мужества, верности присяге, преумножая славные традиции отцов и дедов. Мы благодарны ветеранам Афганистана за то, что они сохранили свое братство, передают молодежи правду, закаленную в боях. Наша задача – сохранить память обо всех, кто защищал Отечество во все времена. Мы сделаем все, чтобы эта память жила. Здоровья и благополучия всем ветеранам! И всем нам – скорейшей Победы!», — прокомментировал Сергей Бебенин.

Ровно 36 лет назад части и соединения 40 армии оставили территорию Афганской Республики. Наш народ ждал этого дня долгие годы. Многим не суждено было вернуться к родному порогу. Немало полегло совсем юных мальчишек на каменистой афганской земле.

Мероприятие закончилось возложением цветов к памятнику. Участники почтили память погибших минутой молчания, а также выразили благодарность ветеранам, принявшим участие в этом значимом событии. Память о героях и событиях, играет ключевую роль в патриотическом сознании, особенно в рамках Народной программы Партии «Единая Россия». Патриотическая память помогает молодежи осознавать значимость исторического наследия, прививает уважение к традициям и ценностям.

Вечная память и вечная слава Героям!