Гатчинский округ в лидерах голосования за территории для благоустройства

«Мы трижды превысили результат прошлого года и подняли планку с 35 до 103 тысяч ленинградцев. Благодарю каждого жителя, кто не остался равнодушным к своему родному краю, комитет по ЖКХ за профессиональную подготовку и местные команды за активное участие в программе. Новые территории будут благоустроены в 2026 году и пополнят копилку благоустройства, которая по итогу прошлого года достигла числа в 1099 территорий», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Как добавил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков, в лидерах — Всеволожский район с 24985 проголосовавших, Гатчинский (15281 участников) и Тосненский (10030 человек). Жители все чаще выбирают для благоустройства транзитные маршруты: бульвары и дороги до школ, детсадов, популярных остановок. Также в тренде — парки, набережные и центральные площади.

Всего в этом году на голосование было вынесено более 360 территорий парков, скверов, аллей, бульваров, площадей, набережных, детских и спортивных пространств из поселений с населением от 1000 человек.

В 2025 году в Ленинградской области планируется благоустроить 132 территории, из которых:

— общественных территорий — 97;

— проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — 4;

— дворов — 25;

— разноплановых территорий, благоустраиваемых в рамках повышения качества городской среды — 6.

В 2024 году Ленинградская область улучшила 148 общественных пространств, включая 122 территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 26 дворовых территорий. В 2025 году дан старт новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в который вошел проект «Формирование комфортной городской среды», реализация которого предусмотрена до 2030 года.