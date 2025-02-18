Интерактивная карта связи: новые функции для удобства пользователей

Карта стала еще информативнее – теперь здесь отображаются расширенные данные о качестве мобильной связи и интернета, включая информацию о виртуальных операторах, высотности измерений, частотах LTE.

Добавлены общедоступные точки Wi-Fi и вышки связи, установленные в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».

Получить информацию о покрытии и качестве сотовой связи в конкретных населённых пунктах можно в виде справки, которая позволяет выбрать лучшего для данной локации оператора.

Путешественникам и водителям пригодится функция по подбору маршрута и сохранению избранного маршрута с учетом уровня сигнала сотовой связи.

В личном кабинете появилась возможность авторизации по номеру телефона, что позволяет активным пользователям сохранять свою статистику по сбору данных об уровне беспроводной связи и список избранных мест, а также получить доступ к доске лидеров.

Оценить обновления можно на портале «Связь47» (https://svyaz47.lenreg.ru/) и в приложении «Цифра47» (https://svyaz47.lenreg.ru/about).

Портал «Связь47» и приложение «Цифра47» запущены комитетом цифрового развития Ленинградской области в ноябре 2023 года. Эти сервисы позволяют обеспечить объективную оценку качества беспроводной связи и способствуют улучшению цифровой инфраструктуры в регионе. На интерактивной карте связи на основе данных пользователей приложения «Цифра47» автоматически формируется статистика для более чем 2940 населенных пунктов Ленинградской области и 90 автомагистралей.

С момента запуска порталом «Связь47» воспользовались более 500 тысяч уникальных посетителей. С помощью приложения произведены измерения на более чем 8700 км2 СЗФО. Обработано более чем 7 млн замеров уровней сигналов мобильной связи и 31 млн замеров сигналов Wi-Fi точек доступа.