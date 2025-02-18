Наши сани едут сами!

Этот задорный зимний праздник в русских народных традициях организовал Совет женщин Вырицы совместно с Вырицким территориальным управлением.

Вырицкий женсовет проводит этот фестиваль уже четвертый год подряд, объединяя жителей поселения совместным творческим делом – подготовкой креативных зимних саней для конкурса. Прекрасно, когда зарождается интересная идея, для воплощения которой собираются члены семьи, друзья, одноклассники, коллеги.

Фестиваль-конкурс развернулся в одном из самых красивых мест Вырицы – на пляже Шудибиль у реки Оредеж. Каждый саночник представил свое «транспортное средство» – кто в стихах, кто песней, а кто и целым те-атральным выступлением.

Участники демонстрировали удивительные дизайнерские проекты саней – от сказочных конструкций до высокотехнологичных моделей. Организаторы сделали главный акцент на национальных традициях, поэтому особенно приветствовались тематические работы, оформленные в стиле русского народного творчества и культуры, с героями русских сказок, народными игрушками и элементами традиционного орнамента.

Победителей определяли в пяти номинациях: «Люблю позитив и креатив», «Солнце светит всем одинаково», «Краше санки только у Янки», «Ах вы сани, мои сани!», «Веселые покатушки».

Победители и все участники получили грамоты, призы и подарки. Но самым главным подарком для всех стал, конечно же, сам праздник – семейный, добрый и душевный, объединивший детей и родителей, позволивший взрослым снова хотя бы ненадолго вернуться в детство.

За четыре года проведения этот зимний фестиваль пришелся по душе всем, и на нем часто бывают гости из других поселений Гатчинского округа. В этом году в Вырицу приехала команда из Сусанинского поселения с очень необычными «санками». Для номинации «Солнце светит всем одинаково» Полина Позиненко представила сани-волокуши, которые могут ехать по любой поверхности. Тематика саней была посвящена объявленному в России Году защитника Отечества и реализована в военном стиле. В упряжке была собака-проводник по кличке Онли.

Участников фестиваля ждали не только соревнования, но и вкуснейшие угощения – горячий чай с душистыми травами, домашние сладости и настоящая гречневая каша с мясом, приготовленная в полевой кухне в военном стиле.

Больше всего запомнились эмоции детей, которые участвовали в гонках на санях, аромат дымящейся каши, согревающий всех на морозе, и, конечно же, конкурсы, которые вели сказочные персонажи. А все вместе – и творчество, и традиции, и дружеское тепло – создавало идеальный рецепт зимнего праздника!

Очень радостно, что фестиваль пришелся всем по душе, став уже доброй традицией Вырицкого поселения. Вырица всегда рада гостям и приглашает всех желающих к участию в конкурсе в следующем юбилейном году!

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Николая Гатко