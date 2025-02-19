Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 февраля

С 22 января по 16 февраля в Ленинградской области проходит рейтинговое голосование по определению общественных территорий, которые будут участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2026 году. Уже больше 55 тысяч жителей Ленинградской области выбрали новые территории для благоустройства своих населенных пунктов.