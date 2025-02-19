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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.02.2025г. с 09:00 до 18:00

Вырицкое поселение:

п.Чаща, ул. Первомайская, ул. Мира,

д. Мины,

д. Горки,

д. Каушта.

 

20.02.2025г. с 10:00 до 16:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево (частично),

д. Большое Верево.

 

20.02.25 с 09:00 до 17:00

Новосветское поселение:

п. Торфяное.

 

20.02.2025г. с 09:30 до 18:00

Рождественское поселение:

с.  Рождествено, ул. Коли Подрядчикова.

 

20.02.25 с 08.00 до 17.00

Дружногорское поселение:

п. Дружная Горка       

З-д ООО «Дружная горка»   

 

 