Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.02.2025г. с 09:00 до 18:00
Вырицкое поселение:
п.Чаща, ул. Первомайская, ул. Мира,
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
20.02.2025г. с 10:00 до 16:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево (частично),
д. Большое Верево.
20.02.25 с 09:00 до 17:00
Новосветское поселение:
п. Торфяное.
20.02.2025г. с 09:30 до 18:00
Рождественское поселение:
с. Рождествено, ул. Коли Подрядчикова.
20.02.25 с 08.00 до 17.00
Дружногорское поселение:
п. Дружная Горка
З-д ООО «Дружная горка»
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