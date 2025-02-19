Тепло детских сердец для героев СВО
В преддверии Дня защитника Отечества в учебных и дошкольных учреждениях Гатчинского округа проходит благотворительная акция «Подарок солдату».
Рубрики: Общество
В преддверии праздника дети и педагоги собирают посылки с письмами, рисунками и подарками для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
В это нелегкое время нашим защитникам важно чувствовать поддержку не только близких и родных людей, но и всей страны. Каждый из нас может оказать посильную помощь воинам России. Важно помнить о главном: «Вместе мы - сила, вместе мы - непобедимы!»
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.