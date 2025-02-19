Тепло детских сердец для героев СВО

В преддверии праздника дети и педагоги собирают посылки с письмами, рисунками и подарками для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В это нелегкое время нашим защитникам важно чувствовать поддержку не только близких и родных людей, но и всей страны. Каждый из нас может оказать посильную помощь воинам России. Важно помнить о главном: «Вместе мы - сила, вместе мы - непобедимы!»