В Гатчине началось торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам
Сегодня в Гатчине состоялась церемония вручения памятных медалей «80-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В Доме культуры награды жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла вручили руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, первый вице-губернатор Ленинградской области Алла Астратова и руководитель гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко.
В мероприятии приняли участие ветераны специальной военной операции, воспитанники военно-патриотического объединения "Отчий край", ученики кадетских классов гатчинских школ, волонтеры Победы, руководители территориальных управлений Гатчинского округа, сотрудники администрации, депутаты, родные и близкие ветеранов.
Память павших в годы Великой Отечественной войны, ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, почтили минутой молчания.