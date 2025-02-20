Выставка Виктора Богданова» в ПИЯФ

Родился Виктор Николаевич Богданов в 1951 году в городе Магнитогорске. В 1981 году окончил Магнитогорский педагогический институт по специальности «учитель рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства».

С 1989 года проживает в Гатчине. В 2010 году вступил в Гатчинское товарищество художников. С 2019 года является членом Союза русских художников. Общий стаж творческой деятельности - более 50 лет.

Работает в различных областях изобразительного искусства: живопись, монументально-декоративный, политический плакат, дизайн интерьера.

Участник персональных и коллективных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Гатчине, Магнитогорске, Мелитополе, Эттлингене (Германия).

Выставка работ Виктора Богданова продлится п до 18 марта.