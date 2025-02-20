Выставка Виктора Богданова» в ПИЯФ
В Гатчине в выставочном зале ПИЯФ (кор. 8, зал профкома) 18 февраля открылась выставка гатчинского художника, члена Союза русских художников, члена Гатчинского товарищества художников Виктора Богданова.
Рубрики: Культура
Родился Виктор Николаевич Богданов в 1951 году в городе Магнитогорске. В 1981 году окончил Магнитогорский педагогический институт по специальности «учитель рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства».
С 1989 года проживает в Гатчине. В 2010 году вступил в Гатчинское товарищество художников. С 2019 года является членом Союза русских художников. Общий стаж творческой деятельности - более 50 лет.
Работает в различных областях изобразительного искусства: живопись, монументально-декоративный, политический плакат, дизайн интерьера.
Участник персональных и коллективных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Гатчине, Магнитогорске, Мелитополе, Эттлингене (Германия).
Выставка работ Виктора Богданова продлится п до 18 марта.
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