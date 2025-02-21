Ленобласть расширяет возможности для занятий спортом

В комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области подвели итоги федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Проект позволил Ленобласти расширить работы по созданию современной спортивной инфраструктуры. Это дало возможность большему числу людей заниматься спортом вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Успехи региона в этой области стали примером для других регионов России. Программа будет продолжена, наша цель — 70% занимающихся спортом», — рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту

В рамках национального проекта с 2019 по 2024 годы в Ленинградской области построены два бассейна в Гатчине и Кингисеппе, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) в Сертолово, Гатчине, Котельском и Каменногорске, два центра развития внешкольного спорта в Сосновом Бору и Терволово. Реконструирована тренировочная площадка в Рощино, оснащены школы олимпийского резерва в Тосно и Выборге, оборудованы ледовые арены в Киришах, Колтушах и Лодейном Поле, созданы 17 спортивных площадок для ГТО.