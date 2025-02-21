Позывной «Добрый»

Участниками церемонии стали родные и близкие героя, жители поселка и школьники, представители администрации и депутаты.

Гвардии рядовой 98 ГВДВ Александр Гладких с честью выполнил свой долг в ходе проведения специальной военной операции, проявив исключительное самообладание и героизм. Он до конца остался верен присяге, защищая мир и безопасность нашей страны. Посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

- Смерть — это всегда больно, но когда уходят молодые ребята - больно вдвойне. Александр Юрьевич Гладких ушел для нас героем, настоящим патриотом России, выполнившим свой воинский долг в интересах нашей страны. Его вклад в победу бесценен: он не пощадил своей жизни ради мирного неба над нашей страной. Мы всегда будем помнить об этом. Должны помнить об этом и те, кто будет после нас — в том числе и для них мы открываем эту мемориальную доску, - сказала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Вечная слава герою!