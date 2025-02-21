Сильнейшие шахматисты – в лицее № 3

Школьные команды Гатчины и района приложили максимум усилий для завоевания хороших позиций. За тур до финиша лидировал лицей №3, с отставанием в 4 очка боролись между собой школы № 11 и «12, имея по 15 очков. Их преследовала школа № 8, с минимальным отставанием – 14,5.

Последний тур расставил всех по своим местам. Лицей № 3 стал победителем, завоевав путевку на областной этап. На втором месте – команда школы № 12, на третьем – команда школы № 8.