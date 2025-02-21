Ветеранов поздравляют участники СВО

Формат поздравлений разный – в домашнем кругу, в Доме культуры. Но главное, что объединяет эти встречи, - искренняя благодарность ветеранам за их стойкость и мужество.

В поселке Сиверский участники специальной военной операции Шерзод Юлдашев, Сергей Грохольскис и Алексей Степанов, представители фонда «Защитники Отечества», администрации Гатчинского округа и Сиверского территориального управления поздравили Василия Ивановича Полуляха, Александра Павловича Копьёва и Николая Ивановича Пичугина с наступающим праздником, вручили подарки и памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сиверские ветераны встречали гостей при полном параде у себя дома. Расспросили бойцов, кто где воевал, какие ранения, продемонстрировали знание современной международной обстановки и выразили уверенность в нашей скорой победе.

Молодые герои приветствовали старших товарищей крепкими рукопожатиями и патриотическими песнями под гитару.

Глава Сиверского территориального управления Павел Семенов в своем поздравлении говорил о силе духа и подвиге героев. Разница в возрасте между участниками СВО и ветеранами Великой Отечественной войны – около 60 лет, но когда они рядом, будто и нет этих лет. Ведь связь поколений – это общие ценности, общая историческая память, ответственность за судьбу Отечества, которое защищали ветераны Великой Отечественной войны и защищают сейчас бойцы СВО.

Ветеран Вооруженных сил, подполковник в отставке Василий Иванович Полулях родом из Алтайского края. На днях ему исполнилось 98 лет. Его отец ушел на фронт почти сразу после объявления войны, а женщины и дети в селе, где жили, взяли на себя все трудовые обязанности. Он очень дорожит медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 1 декабря 1944 года состоялся последний во время войны призыв в ряды Красной Армии, под который попал и Василий Иванович. Но на передовую он не попал, а в мае 1945 года стал курсантом Уфимского пехотного училища. После учебы два года служил командиром взвода в Германии. В разные годы проходил службу на командных должностях в Одесском округе, в Прибалтийском военном округе, в Черняховске, в Латвийской ССР. Принимал участие в боевых действиях в Венгрии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За Воинскую доблесть», медалью Жукова и памятными медалями к годовщинам Победы.

После увольнения в запас в 1973 году Василий Иванович работал инженером, а затем начальником защитных сооружений штаба ГО в Нижегородской области. Уже двенадцать лет живет в поселке Сиверский. Оба его сына тоже стали офицерами.

Николай Иванович Пичугин тоже родом из Нижегородской области. Его воинская специальность - радист артиллерийского дивизиона. После службы в армии в 1956 году, как и Василий Иванович, принимал участие в боевых действиях в Венгрии. Более десяти лет отработал в колхозе в Нижегородской области, затем трудился на судостроительном заводе «ОКА». С 2008 года живет в поселке Сиверский.

Майор в отставке Александр Павлович Копьев – сибиряк, родился в Тюменской области. В годы Великой Отечественной войны Александр Павлович ребенком работал в колхозе. Уже в мирное время окончил Гомельское военное училище связи и стал офицером связи (локаторщик). Александр Павлович - ветеран боевых действий в Корее, ветеран Вооруженных сил. Награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных силах» I, II, III степени, «За выслугу лет» и памятными медали к годовщинам Победы.

После увольнения в запас Александр Павлович работал сборщиком в Сиверском летно-исследовательском центре – филиале Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры. Почти полвека живет в поселке Сиверский.

Татьяна Можаева