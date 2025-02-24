В День защитника Отечества в Экспофоруме собрались 150 участников СВО со всех районов Ленинградской области, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Мероприятие организовано филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства Ленинградской области.

Открыл форум уроженец Волосовского района Ленинградской области, Герой России, действующий участник СВО, капитан Валерий Анатольевич Енин. Под командованием Валерия Енина штурмовой отряд взял под контроль стратегическую высоту на важном участке наступления. В ходе боя капитан лично уничтожил два БПЛА и более десяти боевиков, несмотря на осколочное ранение правой руки. 9 декабря 2024 года, в День Героев Отечества, Валерий Енин был награждён званием Герой России. Звезду Героя он получил из рук президента Владимира Путина в ходе торжественного мероприятия в Георгиевском зале Кремля.

«В первую очередь хочу поздравить с Днём защитника Отечества тех ребят, которые сейчас находятся на передке, выполняют боевую задачу, парней, кто сейчас в госпиталях, лечатся после ранения. Также наших ветеранов боевых действий. Вместе мы обеспечиваем свободу и безопасность нашей страны, нашей Родины. Вместе – победим!» - сказал Герой России Валерий Енин в своём приветственном слове.

Далее мероприятие продолжили дискуссионные площадки «Вместе сегодня» и «Вместе завтра», модератором которых стал руководитель Центра управления регионом Тимур Зайнуллин, а в качестве экспертов выступило 12 руководителей профильных ведомств и подразделений.

Дискуссионная площадка «Вместе сегодня», была посвящена вопросам неотложной поддержки участников СВО. В рамках неё защитникам рассказали о нынешней работе фонда, о мерах социальной поддержки в регионе, познакомили с программой санаторно-курортного лечения и реабилитации от Социального фонда России. В том числе прошла презентация первого в России Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, который находится во Всеволожске, где в шаговой доступности расположены всех жизненно необходимые сервисы и объекты для людей с инвалидностью: от медицинской реабилитации и протезирования, до ремонта технических средств реабилитации, возможностей по занятию адаптивной физкультурой, переобучения и трудоустройства.

На самые сложные и наиболее волнующие вопросы ветеранов СВО на форуме ответил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Эти вопросы касались взаимодействия с Министерством обороны, предоставления льгот, медицинской поддержки и решения жилищных вопросов. По итогам обсуждения Александр Юрьевич дал ряд поручений правительству:

Создать особые правила оказания медицинской помощи ветеранам СВО, особенно в том, что касается лечения фронтовых травм слуха, зрения и зубопротезирования. Ввести приоритетный порядок предоставления земельных участков для мобилизованных, награждённых участников СВО. Создать механизм, который поможет улучшить жилищные условия для тех, кто вернулся из зоны боевых действий. Оказать поддержку ветеранам, обращающимся за субсидиями на развитие сельского хозяйства и малого бизнеса.

Далее в рамках дискуссионной площадки «Вместе сегодня», посвящённой перспективам развития ветеранов СВО в профессии, предпринимательской деятельности, в спорте, обществе и политике ветеранам рассказали о возможностях региона по содействию в трудоустройстве и открытию бизнеса, о возможностях вовлечения в спорт и параспорт, на примере команды по следж-хоккею, сформированной в Ленинградской области филиалом фонда «Защитники Отечества» для участия во всероссийских соревнованиях участников СВО «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта, который пройдёт в Ханты-Мансийске в середине марта.

Участников СВО пригласили к участию в региональной управленческой программе для ветеранов СВО «Герои Команды 47», регистрация на которую открыта с 23 февраля по 27 марта 2025 года, а также активному участию в выборах на замещение должностей в законодательных и исполнительных органах местной и региональной власти.

Завершилась работа площадки выступлением председателя Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марины Григорьевой:

«Нас не смогли одолеть на поле боя, поэтому будут пытаться победить в войне за умы. За умы наших детей. Мы сейчас нуждаемся в вашей помощи. Мы возрождаем «Зарницу», для которой требуются наставники. Если вы готовы общаться и делиться своим опытом, мы будем рады видеть вас на встречах с молодёжью. Кроме того, сейчас мы создаем модульное пространство для молодежи, чтобы на доступном им языке рассказывать о специальной военной операции. Если у вас есть интересные истории, артефакты, идеи, как сделать это лучше, пожалуйста, поделитесь этим с нами», - обратилась к ветеранам СВО Марина Андреевна.

Ветераны спецоперации посетили патриотический концерт, на котором также состоялось награждение участников СВО государственными наградами и торжественный приём губернатора Ленинградской области. Итоги форума подвёл руководитель филиала.

«Второй региональный форум «Вместе Победим!» стал важным шагом в укреплении диалога между участниками СВО, ветеранами и представителями власти. Живая дискуссия, которая развернулась на площадках, позволила каждому быть услышанным, а главное — найти конкретные решения для актуальных вопросов. Мы обсудили не только текущие задачи, но и перспективы, которые помогут нашим защитникам вернуться к полноценной жизни. Уверен, что такой открытый и конструктивный разговор станет основой для дальнейшей работы. Вместе мы сможем больше!» — сказал Сергей Галяев, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.