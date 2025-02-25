Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 февраля

В дни Масленицы эксперты испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поделились ценными рекомендациями по выбору качественных и полезных продуктов для приготовления блинов. Этот древний славянский праздник символизирует приход весны, и традиционно считалось, что блины на столе помогают призвать солнце и обеспечить хороший урожай. Хозяйки верили, что чем больше и красивее блинов будет на столе, тем плодороднее и успешнее будет год.