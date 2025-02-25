Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.02.25 с 10:00 до 15:00
г. Гатчина:
ул. Новопролетарская, д. 37, 37А;
ул. Киевская, д. 23А, 23Б, 27, 31, 33, 35, 48, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88,
строительная площадка; ул. Старая дорога, д. 1А (СТО),
светофор на перекрестке ул. Киевской и ул. Старая дорога.
26.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова, д. 21, 19 (парикмахерская, маг. "Природа"), 17/2, 25б;
ул. Л. Шмидта, д. 4, 6;
ул. К. Маркса д. 10А, 14, 14А, 12а (магазин);
ул. К. Маркса, д/с.
26.02.2025 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
п. Чаща: ул. Первомайская, ул. Мира.
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