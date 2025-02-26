Местные депутаты смогут участвовать в формировании администрации муниципалитета

Законопроект подготовлен для приведения данного областного закона в соответствие с федеральным.

В частности, в него вносятся изменения, в соответствии с которыми уставом муниципального образования может быть предусмотрено право совета депутатов этого муниципалитета принимать участие в формировании администрации соответствующего муниципального образования путем согласования назначения на должности первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации, главы территориального управления администрации, начальника территориального управления администрации.

Также в отдельные положения областного закона № 1-оз вносятся изменения, касающиеся:

сокращения срока формирования конкурсной комиссии в поселении, в случае если конкурсная комиссия формируется в период проведения конкурса на замещение должности главы администрации соответствующего муниципального района – до 5 рабочих дней вместо 10;

закрепления минимального количества кандидатов – не менее двух, представляемых конкурсной комиссией совету депутатов муниципального образования по результатам проведенного конкурса на замещение должности главы администрации;

включения в перечень лиц, из которых в отдельных случаях глава муниципального образования до назначения советом депутатов на указанную должность кандидата по результатам конкурса назначает исполняющим обязанности главы администрации, наряду с заместителями главы администрации муниципальных служащих администрации.

Кроме того, действующий областной закон дополнен новым видом муниципального образования – «муниципальным округом».

Во втором чтении была принята поправка, внесенная председателем профильной постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрием Рытовым («Единая Россия»). Данной поправкой определяются порядки: участия совета депутатов муниципального образования в формировании местной администрации этого муниципалитета, внесения представления о согласовании кандидатур для назначения на вышеназванные должности, рассмотрения представленных кандидатур и принятия соответствующего решения.

С учетом принятой поправки законопроект поддержали во втором и третьем чтениях.

Ольга Матвеева, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области