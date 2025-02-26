Перинатальный центр подвёл итоги

Поздравить коллектив центра с годовщиной независимости и достигнутыми успехами пришли депутаты Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк и Сергей Петров, областной парламентарий Сергей Коняев, глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим и другие почетные гости.

С поздравительным словом выступил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков. Он отметил, что полтора года назад комздравом было принято важное и на тот момент весьма смелое решение: реорганизовать перинатальный центр в самостоятельное юридическое лицо. Это решение противоречило расхожему мнению о том, что акушерско-гинекологический стационар третьего уровня в нашем регионе не в состоянии обеспечивать свою деятельность и способен лишь бесконечно получать субсидии. Однако первый год работы Ленинградского областного перинатального центра доказал обратное.

2024 год стал самым напряженным и одновременно наиболее результативным периодом. Оптимизировав штатное расписание, проанализировав финансовые потоки и проведя грамотную организационную работу, перинатальный центр наладил устойчивую экономическую деятельность, достиг всех целевых показателей и принял за год 4000 родов. Эти успехи не остались незамеченными на федеральном уровне: в 2024 году Ленинградский областной перинатальный центр был признан одним из лучших в стране.

С приветственным словом ко всем обратилась глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

- Президентом России поставлена важная задача повышения рождаемости, и успех решения этой государственной задачи зависит от нашего межведомственного взаимодействия. Сегодня предложен целый комплекс мер поддержки семей с детьми на федеральном и региональном уровне. Мы приняли решение о введении муниципальной меры поддержки семей, которые решают родить первого ребенка.

В перинатальном центре появится ЭКО

Главный врач Ленинградского областного перинатального центра Николай Коробков рассказал о текущей работе медучреждения и поделился планами и идеями на предстоящий период.

Перинатальный центр сегодня – это слаженная команда, современные технологии, новые мысли и новые решения, которые берут на вооружение не только близлежащие регионы, но и роддома по всей стране.

С 1 января 2025 года в соответствии с инициативой президента РФ стартовал масштабный национальный проект «Семья», в рамках которого перинатальный центр получит дополнительные возможности для переоснащения и привлечения высококвалифицированных специалистов. Кроме того, в 2025 году планируется открыть отделение вспомогательных репродуктивных технологий, рассчитанное на проведение 1000 циклов в год. Этот шаг позволит еще шире охватить потребности жителей региона и укрепить репутацию центра как самого современного государственного медицинского учреждения в Ленинградской области.

Никакого «закрытия на проветривание»

Руководство перинатального центра поделилось хорошей новостью: роддом больше не будут закрывать летом на проветривание, как это делалось испокон века. Потому что по всем санитарным правилам и нормам центр имеет полное официальное право закрываться поэтажно. Таким образом роды здесь будут продолжаться, и высокотехнологичная помощь будет оказываться постоянно.

Нормальное функционирование перинатального центра – это 12 родов в день и около 70–75 родов в неделю. Это, безусловно, непростая работа для медиков, но она полностью дает возможность самофинансирования и, соответственно, экономической независимости. Как было отмечено на праздничной конференции, несмотря на общее ухудшение демографической ситуации в регионе, количество родов в перинатальном центре в 2024 году увеличилось на 7%. Рекорд был поставлен летом, когда за неделю в центре родилось 108 детей.

Трудный случай? В перинатальный центр!

Как рассказала заместитель главного врача по акушерской помощи Валерия Жамойдик, в 2024 году в перинатальном центре принято более 64% всех преждевременных родов региона, сделана треть кесаревых сече-ний в Ленобласти. С каждым годом в центре оперируется все больше пациенток из группы высокого акушерского риска – это роженицы, которые перенесли два и более кесаревых сечений. Вообще доля кесаревых сечений увеличивается, поскольку центр берет на себя самых сложных пациенток области, оставляя в районах рожениц, которые относятся к группам низкого риска. И наиболее сложные случаи – это пациентки с врастанием плаценты, когда необходима мультидисциплинарная бригада. Увеличение количества таких рожениц в перинатальном центре связано с постоянным скринингом: их выявляют и привлекают для родоразрешения в центр. В 2024 году было проведено восемь сложнейших операций по родоразрешению пациенток с врастанием плаценты.

В некоторых случаях специалистам перинатального центра помогают коллеги из Гатчинской клинической межрайонной больницы. Например, совместными усилиями медики оказали помощь роженице, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, которая после успешного родоразрешения была переведена в травматологическое отделение. Пока мама лечилась, новорожденный малыш ожидал ее в детском отделении перина-тального центра, и все закончилось благополучно.

Как рассказала Валерия Игоревна, в перинатальном центре стали гораздо чаще использовать обезболивание естественных родов. В прошлом году их было более 990, и, возможно, центр будет стремиться к тотальному обезболиванию.

Активизировалось взаимодействие с научно-исследовательскими центрами, в 2024 году специалисты перинатального центра 37 раз обращались за телемедицинскими консультациями. А в числе рекордов минувшего года – рождение девочки весом более 6 кг у жительницы Луги.

Новорождённых доставляют на вертолёте

Заместитель главного врача по неонатальной помощи Дмитрий Шубин рассказал, что на фоне увеличения количества преждевременных родов в перинатальном центре удалось сократить смертность новорожденных. Вообще, в Ленинградской области младенческая смертность достигла исторического минимума. Кстати, как заметил Дмитрий Валерианович, как раз в то время, когда в конференц-зале проходило торжественное собрание, впервые в стенах перинатального центра шла нейрохирургическая операция – совместно с коллегами из детской областной больницы.

Центр сотрудничает и с санитарной авиацией, когда из удаленных районов области в реанимацию перинатального центра экстренно доставляют преждевременно родившихся малышей. В перспективах на 2025 год – внедрение в рутинную практику передовых технологий по иммунизации новорожденных с малой массой тела против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, получение современного аппарата УЗИ экспертного класса и дооснащение отделения реанимации новорожденных передовым медицинским оборудованием – генератором оксида азота для лечения легочной гипертензии и аппаратом гипотермии.

И дай вам Бог побольше работы!

Специалистов центра поздравили депутаты Государственной Думы РФ Сергей Петров и Сергей Яхнюк, а также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. Парламентарии выразили кол-лективу перинатального центра искреннюю благодарность от жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, вручили подарки и заслуженные награды: благодарности от Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, благодарственные письма от Государственной Думы РФ и регионального парламента.

- У вас отличный центр, высокотехнологичное оборудование и, самое главное, у вас прекрасный – профессиональный, душевный, сплоченный коллектив, – сказал в своем поздравительном слове Сергей Петров. – Спасибо вам за наших детей, внуков и правнуков, мальчиков и девочек. И дай Бог вам всем здоровья и – уж простите меня! – побольше работы.

Екатерина Дзюба