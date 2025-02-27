Экоактивист Алина Рыкова из Гатчины стала амбассадором Всероссийского проекта «Профразвитие»

Проект «Профразвитие» объединяет молодежь страны и предоставляет им возможности для роста – знакомит с процессом трудоустройства, предоставляет сервисы профессионального развития, помогает находить подходящие стажировки в крупных российских компаниях. Набор амбассадоров 2025 года проходил на конкурсной основе в несколько этапов: ребята писали эссе, где рассказывали, чем могут быть полезны проекту и своей стране, проходили собеседование по компетенциям и навыкам и презентовали президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Набор амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» – значимый шаг к формированию активного молодежного сообщества, готового вносить вклад в развитие России и менять будущее своей страны. Мы получили около 1000 заявок от талантливых и целеустремленных ребят из всех 89 регионов, и честно признаемся, выбор был непростым. В результате отобраны 100 лучших представителей, готовых вдохновлять единомышленников, делиться знаниями и открывать новые возможности для своих сверстников. Ребятам предстоит не только представлять проект в своих регионах и на федеральном уровне, но и создавать полезные инициативы, помогая молодежи делать уверенные шаги в профессию. Впереди много работы, и мы уверены, что вместе сможем добиться больших результатов!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По итогам конкурсного отбора в 43 регионах выбраны официальные представители федерального проекта 2025 года, которым в течение 2025 года предстоит продвигать ценности и миссию проекта на региональных и федеральных площадках, организовывать профессионально-ориентированные мероприятия и инициативы, а также мотивировать российскую молодежь к развитию в профессии через личный пример и активное взаимодействие.

Ленинградскую область в проекте «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году будет представлять победитель второго сезона проекта Алина Рыкова.

Участница является членом Молодежного правительства Ленинградской области, членом экологического совета при губернаторе Ленинградской области, а также входит в актив экологического движения «РазДельный Сбор Гатчина». Более пяти лет Алина организует экологические акции и субботники, победила в проекте «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», была дважды удостоена премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.

«Мне очень нравятся возможности, которые проект «Профразвитие» дает молодежи. Я победила во втором сезоне проекта и считаю, что это лучшее, что случилось со мной в плане профессионального развития. Мне бы хотелось рассказывать о возможностях ребятам моего региона, показывая, сколько уникальных линий развития у них есть и как они могут стать еще выше. Уверена, что мои навыки публичных выступлений и опыт модераторства, наставничества мне поможет в этом. Рада быть в команде проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – отметила амбассадор проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ленинградской области Алина Рыкова.

В течение года амбассадоры смогут попробовать себя в четырех разных ролях: лектора на молодежных событиях региона и страны, активиста на карьерных мероприятиях, блогера, создающего положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставника новых участников проекта «Профразвитие», помогающего им в прохождении конкурсных этапов.

Перед тем, как официальные представители проекта «Профразвитие» приступят к своим обязанностям, ребята пройдут очную образовательную программу. Участники детально познакомятся с миссией и целями проекта и президентской платформы, основными направлениями деятельности, задачами и функциями амбассадоров.

Активная работа амбассадоров в 2025 году будет поощряться бонусами и возможностями от проекта «Профразвитие», президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров.