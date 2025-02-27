Юные гатчинцы на конкурсе «БилибинФест»

С раннего детства читателю хорошо знакома обложка книги, оформленная замечательным художником Иваном Билибиным. Она – как крышка волшебного ларца: откроешь ее, и вот они - сказки! Обложка выглядит, как окно, украшенное узорчатыми наличниками. Сложился и чудесный фасад книжки: поверху золотые рыбки плывут, а невиданные звери охраняют само слово - «Сказки».

Иван Билибин иллюстрировал шесть русских народных сказок из сборника А.Н. Афанасьева и три сказки А.С. Пушкина. «Билибинский стиль» узнаваем с первой же книжки. Сам Иван Яковлевич говорил о своих работах: «Акварели в сказочном моем стиле».

Любая иллюстрация Билибина к русским народным сказкам представляет образец особенного стиля, продиктованного его «безмерной любовью к своей стране, истории, к старине».

Когда художника спрашивали, почему он выбрал именно русские народные сказки, он отвечал с полушутливой серьезностью: «Я русский с головы до ног. Мои предки – именитые калужские богачи-купцы. Значит, во мне и приказывал голос крови. Только прислушиваясь к нему, я потянулся к родной старине и ее образам».

Такого богатства оформления еще не знала русская детская книга, и никто не превзошел в этом Билибина. Каждую сказку художник начинал с оригинальной заставки. Текст на каждой странице обрамлен однотонной рамкой, и рисунок, в нее вписанный, тоже однотонный. Несмотря на всю миниатюрность изображений, узнаются русские деревни, лесные тропки, церкви, погосты. Билибину удалось придать детской книге своеобразную эстетику, близкую самой русской сказке и старому русскому искусству XVII века. Самая крошечная деталь воспитывала вкус, интерес к старине.

К сожалению, многое из творческого наследия Ивана Билибина оказалось незаслуженно забытым. Сказки с его иллюстрациями – библиографическая редкость. Популяризация творческого наследия художника стала главной целью Межрегионального фестиваля детского творчества «Куль-турный код Ивана Билибина» («БилибинФест»), приуроченного к 150-летию со дня его рождения в 2026 году. Проект «Культурный код Ивана Билибина» реализуется Инновационным центром «Технологии современного образования» и Музейным агентством Ленинградской области при под-держке Президентского фонда культурных инициатив.

Конкурсная программа проекта «БилибинФест» проводится ежегодно с 2022 года до юбилейного 2026 года. Присоединилась к этому проекту и команда детской библиотеки города Гатчины, став его активным пропагандистом и участником

Для детской библиотеки, в первую очередь, ценны иллюстрации Ивана Билибина к сказкам. И нам хотелось заново и поглубже познакомить наших уже повзрослевших читателей с этими же сказками, но уже с другой стороны, представляя творчество автора замечательных иллюстраций к ним.

Гатчинская детская библиотека занимается не только пропагандой книги: она еще и является площадкой для творчества наших юных читателей. Мы уверены, что все дети талантливы. Они очень активны, позитивны, любопытны, бесстрашны, честны и чисты в выражении своего творчества. Их подвижность и активность заставляют взрослых придумывать новые формы работы, использовать современные технологии и возможности. И, конечно, самой интересной формой проявления творческих способностей является участие в конкурсах.

Читатели детской библиотеки участвуют в конкурсах «БилибинФест», начиная с 2022 года. Куратором гатчинского проекта стала главный библиотекарь детской библиотеки Елена Геннадьевна Пенежка. Ребята вместе со своими педагогами-наставниками принимали участие в конкурсах «Сказочный словарь», «Моя малая родина», «Оформление книги», становясь их лауреатами.

Детская библиотека Гатчины уже давно и тесно сотрудничает с Региональным центром детского творчества (РЦДТ), поэтому к конкурсу «БилибинФест» решили привлечь и его творческие студии.

Воспитанники изобразительной студии «Пламя» под руководством преподавателя Ларисы Дудоровой принимали участие в конкурсе «Сказочный словарь» еще в 2024 году, иллюстрируя сказку «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Ребята были отмечены за яркую красочную художественную работу. А в этом году они постарались еще больше, взяв за основу сказку «Морской царь и Василиса Премудрая».

Иллюстрация «Горькая работа, зато сладок хлеб» была высоко оценена жюри конкурса «Сказочный словарь», заняв второе призовое место. 6 февраля участники команды «Пламя» были приглашены в выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербург для торжественного вручения награды.

Команда детской библиотеки города Гатчины поздравляет участников студии «Пламя» Екатерину Иванову, Софью Петрову, Ольгу Сухареву, Веру Трофимову, Олесю Вечёрко, их преподавателя Ларису Дудорову и наставника Елену Пенежка с этой замечательной победой. Желаем им новых творческих успехов!

Детская библиотека города Гатчины