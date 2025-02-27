Под прицелом мошенников – и пенсионеры, и программисты

И все по той же схеме. Никакие предупреждения со стороны банков и правоохранительных органов не действуют, градус наивности и доверчивости не спадает. Никто не учится на чужих ошибках, хотя каждую неделю в нашей газете появляются новые примеры того, как не надо делать, и что будет, если слушаться неизвестных и не включать здравомыслие.

Суммы, которые теряют граждане, варьируются от нескольких тысяч рублей до миллионов, но «средний чек» находится в районе сотен тысяч. Денежные величины никого не пугают: потерпевшие переводят свои накопления на чужие счета, снимают деньги в банкоматах, берут кредиты и отправляют мошенникам. Хуже того: некоторые просто отдают наличные подосланным гонцам – и рук в руки, и поминай, как звали.

21 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 23-летний житель Пудости, которому позвонил липовый сотрудник Центрального банка и так запудрил мозги, что молодой человек отправил ему больше полумиллиона. Взял 550 тысяч рублей и передал какой-то девушке у входа на станцию метро «Московская» в Петербурге. Девушка с деньгами канула.

20 февраля в гатчинскую полицию обратилась 57-летняя жительница Гатчины, которой позвонили из несуществующего Пенсионного фонда и сообщили, что для перерасчета пенсии ей необходимо сообщить код, присланный в смс-ке, что она и сделала. Потом поступил новый звонок. Мужской голос представился сотрудником Центрального банка РФ и сказал, что в отношении нее совершены мошеннические действия, для предотвращения которых необходимо положить имеющиеся у нее денежные средства на безопасный счет.

Как можно «предотвратить» то, что уже совершено? Действуя по указанию неизвестного, потерпевшая отправилась в торговый центр на Пушкинском шоссе, где в банковском терминале сняла сто тысяч и положила их на чужой счет, номер которого ей продиктовали по телефону.

Если вы опасаетесь мошенничества, зачем снятые со счета деньги куда-то отправлять? Спрячьте за пазуху и храните дома – до лучших времен. Но – нет, словосочетание «безопасный счет» оказывает магическое действие.

19 февраля в Сиверский отдел полиции обратился обманутый «инвестор». В течение недели он вел переписку с мошенником в мессенджерах WhatsApp и «Телеграм», где его учили «инвестировать». В результате под предлогом инвестиций и дополнительного заработка в интернете 38-летний мужчина перевел 248 тысяч рублей на номер счета неустановленного лица.

В Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 83-летней жительницы, которую по телефону под предлогом защиты квартиры от продажи уговорили отправить деньги на чужой банковский счет. 657 тысяч рублей потерпевшая перевела неизвестно кому.

18 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 71-летняя жительница Гатчины, которую обманули на четверть миллиона. Через мессенджер WhatsApp ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Роскомнадзора и заявил, что на нее оформлена доверенность, и происходят мошеннические действия. Чтобы обезопасить свои средства, необходимо обналичить их, установить приложение Mir Pay, и при помощи данного приложения перевести денежные средства на счет, который он ей предоставит.

Пенсионерка сняла 250 тысяч рублей в банке на Аэродроме, затем направилась в ТРК «Пилот» и через банкомат другого банка сделал перевод на некий счет – отправила всю сумму мошенникам. Вот так все просто.

Ну, ладно – пожилая женщина, пенсионерка. Принято считать, что это самая уязвимая категория, которая больше всего подвергается нападкам мошенников. Однако, как показывает практика, далеко не одни пенсионеры ведутся на уловки преступников и проявляют удивительное послушание и наивность. На удочку мошенников попадаются все, включая «поколение next»: молодежь, студентов, «продвинутых пользователей». Так, например, еще один «сотрудник Роскомнадзора» запросто справился с начинающим программистом из Нового Света. 18 февраля в Гатчинскую полицию обратился 19-летний студент третьего курса с заявлением о том, что накануне ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Роскомнадзора и велел обезопасить денежные средства, переведя их на счет безопасности.

Программист направился в банкомат на Малой Морской, где снял 390 тысяч рублей, отнес их в обменник на Измайловском, создал кошелек на платформе Trust Valet, на который перевел всю сумму, транслируя экран смартфона удаленно неизвестному – «сотруднику Роскомнадзора». Ночью молодой человек обнаружил, что из его интернет-кошелька неустановленное лицо перевело деньги на другой кошелек, таким образом завладев всей суммой – 390 000 рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.