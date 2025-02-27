В Приоратском парке в Гатчине продолжается реставрация Водонапорной башни

Частично разобраны перекрытия, решается вопрос по вариантам восстановления кессонного перекрытия в верхнем ярусе, где располагалась емкость с водой. Емкость уже демонтировали и утилизировали. Скоро реставраторы приступят к демонтажу старой кровли и восстановлению круглых оконных проемов.

Напомним, реставрация башни началась в сентябре 2024 года. Работы выполняет подрядная организация ООО «Возрождение» по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. Планируемые сроки окончания работ – декабрь 2025 года.

Фото Паркового агентства Ленобласти