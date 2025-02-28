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Ленобласть создает рейтинг управляющих компаний

Рейтинг управляющих компаний Ленобласти поручил создать глава региона Александр Дрозденко на коллегии областного комитета госжилнадзора.

Рубрики:  ЖКХ

Рейтинг определит лучших в управлении и обслуживании многоквартирных домов, а важным элементом общей оценки станет мнение жителей региона о работе УК. 

«От работы УК зависит качество проживания ленинградцев в жилых домах. Важно, чтобы и подвалы были сухие, и кровля целая, своевременно проводился ремонт и создавались все условия для комфортного проживания. Рейтинг будет стимулировать управляющие компании к системной отработке вопросов, поступающих от граждан по качеству содержания жилого фонда. Тройка победителей получит 3, 2 и 1 миллиона рублей соответственно на конкретные цели в интересах жильцов – текущие ремонты в МКД, замену кровли и другие работы», – отметил губернатор.