Ленобласть создает рейтинг управляющих компаний

Рейтинг определит лучших в управлении и обслуживании многоквартирных домов, а важным элементом общей оценки станет мнение жителей региона о работе УК.

«От работы УК зависит качество проживания ленинградцев в жилых домах. Важно, чтобы и подвалы были сухие, и кровля целая, своевременно проводился ремонт и создавались все условия для комфортного проживания. Рейтинг будет стимулировать управляющие компании к системной отработке вопросов, поступающих от граждан по качеству содержания жилого фонда. Тройка победителей получит 3, 2 и 1 миллиона рублей соответственно на конкретные цели в интересах жильцов – текущие ремонты в МКД, замену кровли и другие работы», – отметил губернатор.