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Новые возможности для молодых предпринимателей Ленобласти

Новый импульс к развитию локальных брендов и креативных индустрий: комплекс мер по повышению вовлеченности молодежи в предпринимательскую деятельность представил на заседании правительства Ленинградской области комитет по молодежной политике.

Рубрики:  Бизнес

Что изменится для молодых предпринимателей в регионе с 2025 года?

  • Предельный размер гранта для молодых предпринимателей увеличен с 500 тысяч до 750 тысяч рублей, а предельный возраст участников – с 25 лет до 30 лет,
  • Доступ к реализации продукции через онлайн-площадку «Маркет молодых» и на бесплатных площадках на крупных областных мероприятиях,
  • Участие в бизнес-миссиях на зарубежные рынки,
  • Возможность прокачки навыков через участие в серии бизнес-игр для на базе многофункциональных молодежных центров.

«В период высоких ставок поддержка на старте молодым предпринимателям как никогда актуальна, чтобы запустить свое дело. И те формы грантовой поддержки, которые есть в Ленинградской области, дают свой результат, активность молодых предпринимателей продолжает расти», – прокомментировал доклад комитета Александр Дрозденко.