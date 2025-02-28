Новые возможности для молодых предпринимателей Ленобласти
Новый импульс к развитию локальных брендов и креативных индустрий: комплекс мер по повышению вовлеченности молодежи в предпринимательскую деятельность представил на заседании правительства Ленинградской области комитет по молодежной политике.
Рубрики: Бизнес
Что изменится для молодых предпринимателей в регионе с 2025 года?
- Предельный размер гранта для молодых предпринимателей увеличен с 500 тысяч до 750 тысяч рублей, а предельный возраст участников – с 25 лет до 30 лет,
- Доступ к реализации продукции через онлайн-площадку «Маркет молодых» и на бесплатных площадках на крупных областных мероприятиях,
- Участие в бизнес-миссиях на зарубежные рынки,
- Возможность прокачки навыков через участие в серии бизнес-игр для на базе многофункциональных молодежных центров.
«В период высоких ставок поддержка на старте молодым предпринимателям как никогда актуальна, чтобы запустить свое дело. И те формы грантовой поддержки, которые есть в Ленинградской области, дают свой результат, активность молодых предпринимателей продолжает расти», – прокомментировал доклад комитета Александр Дрозденко.
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