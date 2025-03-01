Зажигалки и энергетики с 1 марта будет нельзя продавать детям

Что касается зажигалок, то, по данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних. Есть случаи, когда такая продукция используется детьми в опасных играх, что может угрожать жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям, пояснял Володин.

Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. При этом вред таких напитков доказан врачами - энергетики повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

С сентября за продажу зажигалок детям вводятся штрафы до 600 тыс. руб. Аналогичные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об энергетиках одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

“Российская газета”

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