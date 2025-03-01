Зажигалки и энергетики с 1 марта будет нельзя продавать детям
С 1 марта правила продажи безалкогольных тонизирующих напитков и зажигалок, а также баллончиков для туристических плит и других газосодержащих товаров бытового назначения станут похожи на контроль продаж алкоголя. Эти товары тоже нельзя будет продавать несовершеннолетним.
Что касается зажигалок, то, по данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних. Есть случаи, когда такая продукция используется детьми в опасных играх, что может угрожать жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям, пояснял Володин.
Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. При этом вред таких напитков доказан врачами - энергетики повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
С сентября за продажу зажигалок детям вводятся штрафы до 600 тыс. руб. Аналогичные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об энергетиках одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
“Российская газета”
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