Кто останется без света 3 марта в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
03.03.2025 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Вохоново, ш. Вохоновское,
д. Питкелево,
д. Ронилово.
03.03.2025 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское поселение:
д. Малые Борницы,
д. Дубицы.
03.03.2025 с10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
д. Малая Ивановка.
03.03.2025 с 10:00 до 17:30
Сусанинское поселение:
п. Сусанино, пр. Павловский, пр. Средний, 6 линия, 3 линия.
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