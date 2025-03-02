Кто останется без света 3 марта в Гатчинском районе

С 1 марта можно будет установить запрет на выдачу самому себе кредитов не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях (МФО). Помимо дистанционных заявок на кредит, например, через приложение банка, можно будет ограничивать и очные. Это поможет защититься как от мошенников, так и, возможно, от собственных вспышек кредитной активности.