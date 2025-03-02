Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 3 марта в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

03.03.2025 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Вохоново, ш. Вохоновское,

д. Питкелево,

д. Ронилово.

 

03.03.2025 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское поселение:

д. Малые Борницы,

д. Дубицы.

 

03.03.2025 с10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

д. Малая Ивановка.

 

03.03.2025 с 10:00 до 17:30

Сусанинское поселение:

п. Сусанино, пр. Павловский, пр. Средний, 6 линия, 3 линия.