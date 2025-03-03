Новые выплаты семьям с детьми и беременным можно оформить через МФЦ

В частности, теперь молодая семья с детьми при возрасте каждого из родителей до 35 лет может обратиться за ежемесячной компенсацией части расходов по найму жилого помещения при условии, если ребенок рожден с 1 января 2025 года, и актовая запись произведена в областных органах ЗАГС, либо в региональном МФЦ. При этом супруги не должны иметь в собственности жилое помещение, пригодное для проживания, в том населенном пункте, где они арендуют жилье.

При рождении первого ребенка и до исполнения ему 3 лет размер выплаты составляет 50% от суммы договора найма жилого помещения, но не более 14 000 рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей до исполнения младшему ребенку 3 лет - 75% от суммы, но не более 21 000 рублей в месяц. Подробнее о новой услуге по ссылке.

Вторая услуга касается социальной поддержки беременных женщин, состоящих на медицинском учете и обучающихся на очной форме обучения. Они могут оформить в МФЦ единовременную выплату в размере 100 000 рублей. Выплата назначается, если заявление подано при сороке не менее 12 недели беременности, и до даты родов. Мера поддержки предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Ленинградской области.