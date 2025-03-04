«Доктор от Бога» – уверены пациенты

Прекрасные отзывы о молодом докторе можно прочитать в соцсети «ВКонтакте» на странице Гатчинской клинической межрайонной больницы. И в редакцию «Гатчинской правды» пришло письмо от жителя Гатчины: Михаил Александрович Морозов просит поблагодарить на страницах газеты прекрасного доктора.

«Хочется выразить благодарность Зое Игоревне Вышегородцевой за чуткое, внимательное отношение к моей бабушке, Марии Григорьевне Виноградовой. Бабушка – инвалид первой группы с очень непростой судьбой, она – бывшая несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря, что, конечно, сказалось на ее здоровье.

Наш участковый доктор – Зоя Игоревна – всегда готова помочь, дать ответ на любой, даже самый, казалось бы, незначительный медицинский вопрос, с большим вниманием относится к каждому пациенту. Ее доброе слово лечит лучше любого лекарства, про таких говорят: «Врач от Бога». Благодаря рекомендациям доктора бабушка буквально ожила, я давно не видел у нее такого бодрого расположения духа! Наблюдаем положительную динамику в лечении. Огромное спасибо и низкий поклон!

Очень надеюсь, что руководство поощрит такого ценного, высокопрофессионального сотрудника, как Зоя Игоревна Вышегородцева».

Как рассказал наш читатель, в День защитников Отечества – 23 февраля – юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне его бабушке, Марии Григорьевне Виноградовой, вручил представитель «Молодой гвардии» партии «Единая Россия».

Жители Аэродрома обратились к депутату Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Коняеву с просьбой наградить терапевта поликлиники «Аэродром» Зою Вышегородцеву благодарственным письмом областного парламента.

Екатерина Дзюба