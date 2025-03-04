Ленобласть расширяет систему работы с безнадзорными животными

Должен быть цивилизованный подход к безнадзорным животным. То, что мы поддерживаем приюты и создаем государственные центры содержания животных, – это дает результат, это видно и по отзывам жителей, но здесь нам нужно работать и дальше более эффективно», – отметил Александр Дрозденко. Глава региона высоко оценил работу государственной ветеринарной службы Ленинградской области по сохранению эпизоотического благополучия региона, а также работу по воспитанию преемственности поколений и увековечиванию памяти о работе ветеринарной службы в годы Великой Отечественной войны.

На совещании также обсудили вопросы организации целевого обучения, подготовки кадров для учреждений ветеринарии, расширения материальной базы учреждений и строительства новых ветстанций.

В Ленобласти зарегистрировано 18 приютов и НКО для животных, 8 из которых в 2024 году получили субсидию на оплату коммунальных услуг на сумму 4,6 млн рублей. В регионе создано 4 центра временного содержания животных. За последние три года количество обращений граждан по поводу безнадзорных собак снизилось на треть. В 2024 году Госветслужбой Ленинградской области приобретено 27 единиц техники, 1 138 единиц лабораторного оборудования, проведен ремонт 104 объектов, открыто 3 новых ветеринарных участка в Вырице, Большой Вруде и Колтушах.

В программу строительства включены здания ветеринарных учреждений в Лодейном Поле, Сосново и Всеволожске. Подготовлены документы на строительство и реконструкцию объектов в Сланцах, Выборге и Луге.

По целевому набору в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины обучаются 108 студентов ветеринарии. В 2024 году в учреждениях ветеринарии прошли практику 57 студентов вузов и 43 студента техникумов и колледжей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти