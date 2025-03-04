Ленобласть расширяет систему работы с безнадзорными животными
Ленинградская область вдвое увеличит субсидии приютам для животных и создаст дополнительные центры временного содержания животных. Определить дополнительные меры господдержки приютов безнадзорных животных поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам аппаратного совещания, на котором обсуждались итоги работы государственной ветеринарной службы региона и планы на 2025 год.
Должен быть цивилизованный подход к безнадзорным животным. То, что мы поддерживаем приюты и создаем государственные центры содержания животных, – это дает результат, это видно и по отзывам жителей, но здесь нам нужно работать и дальше более эффективно», – отметил Александр Дрозденко. Глава региона высоко оценил работу государственной ветеринарной службы Ленинградской области по сохранению эпизоотического благополучия региона, а также работу по воспитанию преемственности поколений и увековечиванию памяти о работе ветеринарной службы в годы Великой Отечественной войны.
На совещании также обсудили вопросы организации целевого обучения, подготовки кадров для учреждений ветеринарии, расширения материальной базы учреждений и строительства новых ветстанций.
В Ленобласти зарегистрировано 18 приютов и НКО для животных, 8 из которых в 2024 году получили субсидию на оплату коммунальных услуг на сумму 4,6 млн рублей. В регионе создано 4 центра временного содержания животных. За последние три года количество обращений граждан по поводу безнадзорных собак снизилось на треть. В 2024 году Госветслужбой Ленинградской области приобретено 27 единиц техники, 1 138 единиц лабораторного оборудования, проведен ремонт 104 объектов, открыто 3 новых ветеринарных участка в Вырице, Большой Вруде и Колтушах.
В программу строительства включены здания ветеринарных учреждений в Лодейном Поле, Сосново и Всеволожске. Подготовлены документы на строительство и реконструкцию объектов в Сланцах, Выборге и Луге.
По целевому набору в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины обучаются 108 студентов ветеринарии. В 2024 году в учреждениях ветеринарии прошли практику 57 студентов вузов и 43 студента техникумов и колледжей.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти