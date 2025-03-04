Школьники об олимпиадном успехе

Конкурс олимпиадных медиаматериалов прошел в Гатчинском округе впервые. Дети семи сельских школ представили девять заявок в четырех номинациях – «История олимпиадного успеха», «Олимпиадный наставник», «Лучший пост об олимпиадах школьного этапа» и «Лучший информационный стенд школьного олимпиадного центра».

Организатором конкурса выступили центр «Успех» (структурное подразделение Центра информационных технологий) и комитет образования Гатчинского округа.

Одна из целей конкурса – повышение уровня информированности школьников о системе олимпиадного движения и преимуществах, которые дает участие в нем. В подготовке медиаматериалов конкурсантам пригодились знания по русскому языку и литературе, начальные навыки работы в журналистике и социальных сетях, а также понимание особенностей предмета, олимпиадам по которому посвящена работа.

Работы учащихся – представителей школьных олимпиадных центров – оценивали специалисты в области образования, журналистики и новых медиа.

Первый блин оказался не комом. Жюри особо отметило творческие находки, грамотность, уместное использование современных технических средств для привлечения внимания читателя и зрителя к теме конкурса. А в качестве общих дружеских пожеланий авторам прозвучал совет поработать над речью. Чистая речь, письменная и устная, умение говорить без «бумажки» и «телефона» нужны и во время учебы, и потом – на любой работе.

Решением жюри призерами конкурса в номинации «История олимпиадного успеха» стали Фаина Морозова (Кобринская школа), Марина Лазарева (Сусанинская школа), Артем Хазиахметов и Елизавета Бумагина (Пригородная школа), Карина Дверницкая и Ульяна Мальцева (Рождественская школа). Лучшей работой была признана наполненная словами благодарности теплая история, рассказанная Селеной Лигай (Елизаветинская школа).

В номинации «Олимпиадный наставник» победила творческая группа Никольской школы – Ирина Леонидовна Селюта, Софья Богомолова и Александра Саврасова. В основу их конкурсной работы был положен видеосюжет с любимыми школьными наставниками. Звания «призер» в этой же номинации удостоена Полина Рыкунова (Елизаветинская школа).

Пока не во всех номинациях развернулась конкуренция. Призером и единственным участником первого конкурса медиаматериалов в номинации «Лучший пост об олимпиадах школьного этапа» стал Анатолий Коршунов (Елизаветинская школа). Стенд олимпиадного центра Терволовской школы, представленный на конкурс Анной Ивановой, также получил достойную оценку жюри, а его автор – призовое место.

Татьяна Можаева