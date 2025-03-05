Юбилеи Победы в Гатчине. 1955 год

Праздник с выходным и без

День Победы не всегда был выходным днем. Менялась ситуация в стране, а с ней – и формат проведения праздника, постепенно складывались его собственные традиции и символы. Так, например, «вечный огонь» и «минута молчания», которые и по сей день являются обязательными атрибутами памятных мероприятий, появились уже после 1955 года.

В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ Президиума Верховного Совета СССР, который был обнародован 8 мая 1945 года: «Об объявлении 9 мая Праздником Победы». Текст его гласил: «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, … установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – праздником Победы».

Самый первый День Победы , 9 мая 1945 года, был нерабочим днем всенародного торжества. Люди выходили на улицы своих городов, чтобы отметить окончание войны. Повсюду проходили митинги, концерты, масштабные народные гуляния. Вечером к народу обратился председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин, в Москве прогремел первый праздничный салют. Были даны три десятка артиллерийских залпов из тысячи орудий, а также небо над столицей расцветили лучи прожекторов.

День Победы для многих ассоциируется с парадом на Красной площади в Москве. Самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а

24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал – заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Руководитель страны Иосиф Сталин весь парад находился на трибуне мавзолея.

Затем День Победы отметили на государственном уровне в 1946 и 1947 году, а после практически на 20 лет 9 мая вновь стал рабочим днем. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, в том числе и в Гатчине, но уже не столь масштабные.

Первый юбилей со Дня Победы: 1955 год

Листая советские номера газеты «Гатчинская правда», видим, какие перемены в жизни принесла хрущевская «оттепель»: это политические и цензурные послабления, всплеск творческой энергии, успехи на пути освоения космоса, массовое строительство доступного жилья.

В этот год был подписан указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. Согласно Договору о дружбе и сотрудничестве между СССР и ГДР, Советский Союз признавал полный суверенитет Германской Демократической Республики. Подарком Советского Союза польскому народу стал Дворец культуры и науки, построенный в Варшаве силами 3500 советских рабочих.

В воздух поднялся первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104, официально открылся космодром Байконур и Ленинградский метрополитен.

Постановление партии и правительства «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» завершило эпоху сталинского ампира.

В стране с успехом прошли премьеры фильмов «Два капитана», «Максим Перепелица», «В квадрате 45», «Овод», «Солдат Иван Бровкин».

10-летие Победы на страницах «Гатчинской правды»

Через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны о конкретных событиях и героях-фронтовиках писали редко. Только один предпраздничный номер частично был посвящен Победе советской армии, которая «неоднократно жестоко била иноземных захватчиков, отбивая у них всякую охоту посягать на священные рубежи нашей великой Отчизны».

«Никогда не изгладится из памяти благодарных народов бессмертный подвиг Советских Вооруженных Сил, которые один на один смогли разгромить самую чудовищную военную машину, которая когда-либо создавалась в истории – военную машину гитлеризма. В великой освободительной войне

1941–1945 годов Советская Армия показала себя самой лучшей армией мира, вооруженной самой передовой военной наукой», – гласила передовица газеты «Гатчинская правда» (8 мая 1955 года).

В продолжение темы вышла статья Героя Советского Союза, полковника В. Левченко «Великая Победа» о ее значении в мировой истории, о современной политической ситуации и советской армии, которая «зорко стоит на защите государственных интересов».

Накануне памятной даты посыл второй полосы главной газеты Гатчины и района – «Мирным трудом приумножим ратную славу». Так, заметка «Бывшие фронтовики на трудовой вахте» рассказывала о тружениках гатчинских предприятий.

Михаил Степанович Захаренко был ранен на фронте. Получив инвалидность, на смог сидеть дома, поступил на Гатчинский ремонтный завод слесарем в отдел главного механика. Работал отлично: перевыполнял нормы в два раза и больше. Ему поручили руководить бригадой, он не подвел коллектив. Тогда ему оказали новое доверие – избрали депутатом городского Совета.

Бывший танкист Михаил Борисович Рейдман – теперь лучший токарь механического цеха. Другой фронтовик, слесарь-инструментальщик Борис Ефимович Романов также неоднократно поощрялся премиями и благодарностями, за отличную работу занесен на Доску почета. «Начиная с 1947 года, не было не одного дня, чтобы он не перевыполнял задание» – пишет газета.

Заметка «Они штурмовали рейхстаг» – о рабочих торфопредприятия «Гатчинское». Николай Фомич Курочкин сражался под Ленинградом. Военные пути-дороги привели его в Эстонию, затем в Польшу, которой советские воины даровали свободу. Часть, в которой сражался Курочкин вместе со своим верным другом-пулеметом «Максимом», участвовала в штурме рейхстага. Когда после войны Николай Фомич вернулся домой, его грудь украшали шесть медалей. Как и до войны, он стал лучшим мотористом торфопредприятия. В год 10-летия Победы Курочкин дал «ежемесячную выработку на вывозке торфа - 150-160 процентов».

На этом же предприятии в 1955 году машинистом экскаватора работал фронтовик Михаил Николаевич Бабиков. Ответственный, грамотный специалист. Газета рассказала о его важном участке работы и перевыполнении плана.

Шофер гатчинской артели «Металлист» Константин Захарович Лозовик во время войны служил в тяжелой артиллерии. Вместе со своей частью также участвовал в штурме Берлина.

Среди коллектива 31-й автоколонны хорошая слава у водителя Павла Семеновича Варунина. Он тоже фронтовик, награжден медалями, в том числе «За взятие Берлина». Теперь его машина – четырехтонный грузовик с прицепом. А сам Павел Семенович – одни из лучших водителей.

В рубрике «Творчество молодых» в газете было опубликовано стихотворение В. Хруцкого «Солдатам мира».

Мир помнит день,

Мы шли на штурм Берлина.

Пред нами злейший враг

не устоял.

Советского

народа-исполина

В бою никто нигде

не побеждал.

Сталь, вылитая

домнами Урала,

Обороняла наши

рубежи,

Могучим шквалом

Огненного вала

В боях сметая

вражьи блиндажи.

Фашистские

со свастикой

знамена

У наших ног валялись

словно хлам.

Тянулась пленных

пестрая колонна

На площадь

к Бранденбургским

воротам.

Бесстрашию, геройству

и отваге

Советских воинов

Завидуют всегда.

Мы водрузили знамя

на рейхстаге

не для войны,

для мирного труда.

И нашу славу

не состарят годы

И лучше нашей

в мире нет наград:

Советским мужеством

спасенные народы

О нас с любовью

нынче говорят.

О чём рассказала газета

В 1955 году крупно отмечали другие официальные праздники. В январе вышло постановление партии о переносе Дня памяти Владимира Ленина со дня его кончины (21 января) на день рождения – 22 апреля. В ходе подготовки и проведения мероприятия предписывалось освещать «значение идей марксизма-ленинизма и достигнутые успехи в строительстве коммунизма».

Один из самых больших праздников 1955 года – День Советской Армии и Военно-Морского флота. 23 февраля 1955 года, 70 лет назад, газета призывает помнить подвиг лучшей армии мира, стремиться к новым трудовым достижениям и славит передовиков.

Накануне Международного женского Дня газета рассказывает о «знатных труженицах гатчинской промышленности». Уже в марте начинается предмайское соревнование «Празднику 1 Мая – достойную встречу!». Этот праздник и освещается, и отмечается масштабно. Первого мая газета подробно рассказывает о первомайском параде на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Гатчине, а также размещает заметки о праздничных мероприятиях в Ленинграде и Гатчинском районе.

Также в газете широко освещалась борьба за мир, дружба советского и китайского народов. Идет сбор подписей против угрозы атомной войны.

Судя по количеству публикаций, журналистские силы были направлены не только на политпросвещение (вышло множество статей к 50-летию первой русской революции, об акциях и агитпоходах в честь выборов в Верховный Совет РФ и местные советы). Газета мобилизует на выполнение плана и размещает просветительскую информацию о способах увеличения производства продуктов животноводства, ведет хронику «битвы за урожай», поддерживает энтузиастов по выращиванию кукурузы, целинников, славит успехи и отводит мес-

то для критики. В год 10-летия Победы в газете регулярно печатались заметки о знаменитых юбилярах года: Пушкине, Маяковском, Горьком, Шиллере, Андерсене.

…Важной вехой в истории праздника День Победы стал 1965 год, когда страна готовилась отметить 20-летний юбилей со дня Великой Победы. Об этом мы расскажем в следующий раз.

Татьяна Можаева