Не слушайте «специалистов по персональным данным»

На какие только уловки не попадаются доверчивые граждане: слушаются голосов в телефонной трубке и диктуют коды из смс, переводят деньги на «безопасные счета» и теряют миллионы. Ущерб в несколько сотен тысяч – это вчерашний день. Суммы, отправляемые мошенникам, давно исчисляются в семизначных числах, и предостережений банков и полиции никто не слушает.

26 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 71-летний житель Рождествено. Неделей раньше ему на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший не представился. Голос на том конце провода просто сообщил о том, что пришла посылка с «Озона», и для ее получения необходимо продиктовать код из смс, что пенсионер и сделал.

После этого ему позвонили с другого номера, представились сотрудниками Ростехнадзора и заявили, что взломан его аккаунт на «Госуслугах», а далее с мужчиной один за другим стали связываться некие лица, представлявшиеся сотрудниками Росфинмониторинга. В итоге в ходе общения с аферистами в течение недели, под предлогом перевода денежных средств на без-опасный счет потерпевший наснимал денег в отделении банка «ВТБ» в Гатчине и через разные банкоматы в Гатчине и в Пушкине перевел на какой-то банковский счет, продиктованный ему по телефону, 2 млн 270 тысяч руб-

лей. Расставшись с деньгами, пенсионер обратился в полицию.

В тот же день в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 61-летней жительницы Малого Верево, которой позвонил некто, назвавшийся «специалистом по персональным данным». Этот «специалист» объявил, что ее аккаунт на портале Госуслуг взломан и для предотвращения возможных мошеннических действий надо положить денежные средства на безопасный счет. Действуя по указанию мошенника, дама выполнила некие операции в своем мобильном телефоне в приложении Сбербанка и в результате потеряла 437 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.