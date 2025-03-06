В приоритете — комплексное развитие территорий

«Время высоких ипотечных ставок — возможность переориентировать строительный рынок на проекты комплексного освоения территорий (КРТ)», — отметил Александр Дрозденко на Съезде строителей.

Губернатор рассказал о новой программе региональных преференций для тех, кто помимо домов готов строить садики, школы и поликлиники.

«Сейчас за всю свою почти 100-летнюю историю Ленобласть набрала самый высокий темп строительства социальных объектов. Регион решил проблему обманутых дольщиков, усилил роль архитектора. Планку будем только повышать», — отметил Александр Дрозденко.

В Ленинградской области действуют 14 договоров КРТ, в рамках которых застройщики взяли на себя обязательства по строительству около 3,5 миллиона квадратных метров жилья, социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

Продолжается реализация региональной программы «Социальные объекты в обмен на налоги». С 2012 года силами инвесторов построено и введено в эксплуатацию 108 объектов образования. Сегодня в стройке находятся 26 объектов. С начала 2025 года выданы разрешения на строительство 2 детских садов и 2 школ.

С 2019 года с помощью застройщиков, правоохранителей и федеральных структур в Ленинградской области восстановлены права 40 тысяч обманутых граждан, из Единого реестра проблемных объектов исключено свыше 420 домов.