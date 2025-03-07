Акция «От героя к герою» продолжается

В Ленинградской области продолжается общественная акция «От героя к герою», в рамках которой участники специальной военной операции поздравляют ветеранов с приближающейся 80-й годовщиной Великой Победы.

Участники специальной военной операции Артём Бусел, Вадим Новожилов, Рудаков Геннадий и представители администрации Гатчинского муниципального округа тепло поздравили Августу Васильевну Циркуленко и Зинаиду Иосифовну Поята с наступающим праздником, пожелали здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Эта акция символизирует преемственность поколений, объединяя молодое поколение защитников с теми, кто отстоял мир и свободу нашей страны. Мы гордимся нашими героями и продолжаем их традиции, передавая память о подвиге и мужестве из поколения в поколение.