Автобусы в Ленобласти оборудуют системой «Говорящий город»

Благодаря приложению на телефоне или специальному кнопочному устройству пассажиры на колясках, с маленькими детьми в колясках, слабовидящие жители могут узнать, когда придет подходящий низкопольный транспорт и какой вход оборудован специально для них. Можно нажать на кнопку — и зазвучит звуковой маяк в автобусе, указывающий нужный вход. Также к системе подключаются водители, которые получают информацию, что их на остановке ждут маломобильные пассажиры. Оборудование устанавливается в автобусах и на остановках, в подземных и надземных переходах. В Ленобласти инвалиды по зрению могут бесплатно получить кнопочное устройство «Говорящего города».

В Гатчинском округе такой системой планируется оборудовать маршрут № 431 (г. Гатчина, Варшавский вокзал - г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко).