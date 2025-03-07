Автобусы в Ленобласти оборудуют системой «Говорящий город»
Регион повышает удобство использования общественного транспорта для маломобильных пассажиров. Больше 250 автобусов, которые перевозят пассажиров по Ленинградской области, оборудуют системой «Говорящий город». Работы уже начались.
Благодаря приложению на телефоне или специальному кнопочному устройству пассажиры на колясках, с маленькими детьми в колясках, слабовидящие жители могут узнать, когда придет подходящий низкопольный транспорт и какой вход оборудован специально для них. Можно нажать на кнопку — и зазвучит звуковой маяк в автобусе, указывающий нужный вход. Также к системе подключаются водители, которые получают информацию, что их на остановке ждут маломобильные пассажиры. Оборудование устанавливается в автобусах и на остановках, в подземных и надземных переходах. В Ленобласти инвалиды по зрению могут бесплатно получить кнопочное устройство «Говорящего города».
В Гатчинском округе такой системой планируется оборудовать маршрут № 431 (г. Гатчина, Варшавский вокзал - г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко).