Ленобласть выберет народные таланты

Конкурс ежегодно проводится Государственным оркестром русских народных инструментов «Метелица» под руководством заслуженного артиста России Игоря Тонина при поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Он дает возможность юным музыкантам-народникам попробовать свои силы на сцене и становится важной ступенью в профессиональной музыкальной карьере.

27 марта в 17:00 в концертном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских состоится открытие конкурса. Для юных музыкантов выступят члены жюри. В сопровождении оркестра будут звучать балалайка, домра, баян, гитара, народный вокал и многое другое. Перед слушателями выступят лауреаты международных конкурсов Евгений Желинский, Лейла Ахмедова, Амвросий Тарасов, Елена Курская, Кристина Фиш, Игорь Пантюхин, Константин Захарато и другие артисты. Прозвучат авторские обработки русских народных и военных песен, европейская музыка, произведения советских композиторов и современных российских авторов.

За торжественным открытием конкурса последуют прослушивания. Победители конкурса в разных номинациях попадут на большую сцену — выступят в сопровождении оркестра «Метелица» в гала-концерте лауреатов в апреле.