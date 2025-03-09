На портале Президентской библиотеки доступны факты из жизни первого космонавта Земли

Многочисленные публикации и кадры кинохроники позволяют пользователям портала Президентской библиотеки совершить настоящее путешествие во времени и стать свидетелем знаменательных событий 12 апреля 1961 года, когда человек покорил космическое пространство.

На документальных кадрах «Юрий Гагарин. Первый полёт человека в космос» запечатлены последние минуты перед стартом корабля «Восток-1»: вот специальный автобус доставляет старшего лейтенанта Советской армии на космодром Байконур, его сопровождают к ракете. «Я говорю вам, дорогие друзья, мои соотечественники, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далёких и близких! До скорой встречи!» – такие слова Юрий Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года.

На кадрах кинохроники «Космонавтика в СССР» запечатлён Сергей Королёв за пультом управления, он ожидает радиосвязи с Юрием Гагариным. Томительно тянутся секунды до того момента, когда прозвучат слова первого космонавта: «Вижу Землю!».

Подробности полёта можно узнать от лица самого Юрия Гагарина благодаря его автобиографической книге « Дорога в космос: записки лётчика-космонавта СССР » (1969), хранящейся в фонде Президентской библиотеки.

О малоизвестных внештатных ситуациях, происходивших накануне и во время этого «звёздного путешествия», подробно рассказал писатель и журналист Антон Первушин на лекции «106 минут Юрия Гагарина: рассекреченные подробности первого космического полёта» , которая доступна для просмотра на портале Президентской библиотеки.

О первом человеке, покорившем космическое пространство, в апреле 1961 года писали издания во всём мире. В коллекцию «Открытый космос» вошли оцифрованные номера советских газет «Правда» , «Смена» , «Красная звезда» , прославлявшие подвиг Гагарина. «Комсомольская правда» целиком посвятила ему отдельный номер, который вышел под заголовком «Страна славит героя».

Атмосферу всеобщей радости и счастья, царившую на улицах Ленинграда в день первого полёта человека в космос, передает радиорепортаж известного радиожурналиста Матвея Фролова. В записи, сделанной на Невском проспекте, принимали участие студенты, горожане, пенсионеры. «Вселенная, слушай! Событие это прославит двадцатый безудержный век: с советской земли стартовала ракета и в космос сегодня шагнул человек!» – декламирует молодёжь строки, спонтанно родившиеся в радостном волнении в этот знаменательный день. «Скажу, перефразируя Маяковского: я счастлива, что я этой силы – частица! – говорит представительница старшего поколения. – Нет слов, чтобы выразить гордость за нашу советскую науку!».

В фонде Президентской библиотеки хранятся и биографические материалы, посвящённые Юрию Гагарину.

Так, на портале библиотеки опубликованы малоизвестные фотографии из иллюстрированного журнала «Культура и жизнь» за 1971 год. На этих снимках в разные годы запечатлен Юрий Гагарин с родителями, братом и сестрой, с супругой и детьми, как ученик литейщика Люберецкого завода сельскохозяйственных машин, на занятиях в классе по теории навигации космических кораблей, на тренировке в спортзале, с товарищами по космическим полетам и т. д.

В электронных читальных залах библиотеки можно ознакомиться также с личным делом Юрия Гагарина, которое ранее было передано на оцифровку библиотеке Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в рамках соглашения о сотрудничестве. В личное дело входят анкета, информация о семейном положении, автобиография, написанная рукой самого Гагарина, характеристики с места учёбы, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов от слушателя до лётчика-инженера-космонавта и другие документы.

Имя Юрия Гагарина сегодня носят многие улицы в городах на всей территории бывшего СССР. Космонавту установлены памятники по всему миру. На портале Президентской библиотеки представлены открытки, посвящённые Юрию Гагарину. Особую ценность представляет репродукция почтовой карточки 1961 года с его автографом .

Пресс-служба Президентской библиотеки