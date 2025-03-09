На портале Президентской библиотеки доступны факты из жизни первого космонавта Земли
9 марта 1934 года родился первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. На портале Президентской библиотеки представлена электронная коллекция «Открытый космос». В неё включено большое количество интересных материалов, рассказывающих о покорении космоса: периодика, исследования, фрагменты кинохроники, памятные медали, значки и открытки, отразившие различные вехи развития космонавтики, и, конечно же, материалы, посвящённые первому полёту человеку в космос и лично Юрию Гагарину. Ему посвящён отдельный раздел коллекции.
Многочисленные публикации и кадры кинохроники позволяют пользователям портала Президентской библиотеки совершить настоящее путешествие во времени и стать свидетелем знаменательных событий 12 апреля 1961 года, когда человек покорил космическое пространство.
На документальных кадрах «Юрий Гагарин. Первый полёт человека в космос» запечатлены последние минуты перед стартом корабля «Восток-1»: вот специальный автобус доставляет старшего лейтенанта Советской армии на космодром Байконур, его сопровождают к ракете. «Я говорю вам, дорогие друзья, мои соотечественники, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далёких и близких! До скорой встречи!» – такие слова Юрий Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года.
На кадрах кинохроники «Космонавтика в СССР» запечатлён Сергей Королёв за пультом управления, он ожидает радиосвязи с Юрием Гагариным. Томительно тянутся секунды до того момента, когда прозвучат слова первого космонавта: «Вижу Землю!».
Подробности полёта можно узнать от лица самого Юрия Гагарина благодаря его автобиографической книге «Дорога в космос: записки лётчика-космонавта СССР » (1969), хранящейся в фонде Президентской библиотеки.
О малоизвестных внештатных ситуациях, происходивших накануне и во время этого «звёздного путешествия», подробно рассказал писатель и журналист Антон Первушин на лекции «106 минут Юрия Гагарина: рассекреченные подробности первого космического полёта», которая доступна для просмотра на портале Президентской библиотеки.
О первом человеке, покорившем космическое пространство, в апреле 1961 года писали издания во всём мире. В коллекцию «Открытый космос» вошли оцифрованные номера советских газет «Правда», «Смена», «Красная звезда», прославлявшие подвиг Гагарина. «Комсомольская правда» целиком посвятила ему отдельный номер, который вышел под заголовком «Страна славит героя».
Атмосферу всеобщей радости и счастья, царившую на улицах Ленинграда в день первого полёта человека в космос, передает радиорепортаж известного радиожурналиста Матвея Фролова. В записи, сделанной на Невском проспекте, принимали участие студенты, горожане, пенсионеры. «Вселенная, слушай! Событие это прославит двадцатый безудержный век: с советской земли стартовала ракета и в космос сегодня шагнул человек!» – декламирует молодёжь строки, спонтанно родившиеся в радостном волнении в этот знаменательный день. «Скажу, перефразируя Маяковского: я счастлива, что я этой силы – частица! – говорит представительница старшего поколения. – Нет слов, чтобы выразить гордость за нашу советскую науку!».
В фонде Президентской библиотеки хранятся и биографические материалы, посвящённые Юрию Гагарину.
Так, на портале библиотеки опубликованы малоизвестные фотографии из иллюстрированного журнала «Культура и жизнь» за 1971 год. На этих снимках в разные годы запечатлен Юрий Гагарин с родителями, братом и сестрой, с супругой и детьми, как ученик литейщика Люберецкого завода сельскохозяйственных машин, на занятиях в классе по теории навигации космических кораблей, на тренировке в спортзале, с товарищами по космическим полетам и т. д.
В электронных читальных залах библиотеки можно ознакомиться также с личным делом Юрия Гагарина, которое ранее было передано на оцифровку библиотеке Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в рамках соглашения о сотрудничестве. В личное дело входят анкета, информация о семейном положении, автобиография, написанная рукой самого Гагарина, характеристики с места учёбы, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов от слушателя до лётчика-инженера-космонавта и другие документы.
Имя Юрия Гагарина сегодня носят многие улицы в городах на всей территории бывшего СССР. Космонавту установлены памятники по всему миру. На портале Президентской библиотеки представлены открытки, посвящённые Юрию Гагарину. Особую ценность представляет репродукция почтовой карточки 1961 года с его автографом.
Пресс-служба Президентской библиотеки