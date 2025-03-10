Памятник детям, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в Вырице, включен в федеральную программу реставрации

В Вырице в годы войны находился самый страшный лагерь - для детей. Туда попадали дети со всей прилегающей к Невскому пятачку территории. Им от 1 года до 15 лет. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не менее 200 детей. Эти события легли в основу доказательной базы суда по признанию геноцида советского народа на территории Ленинградской области. Сам лагерь просуществовал до января 1944 года.

Памятник был установлен по инициативе директора Вырицкой средней школы № 2 Бориса Васильевича Тетюева – фронтовика, раненого во время Курской битвы. Именно он инициировал раскопки на месте лагеря, где в 1964 году были обнаружены останки 13 детей.

Памятник «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» был открыт в 1985 году. Он уникален тем, что был воздвигнут на средства, заработанные учениками этой же школы, которые трудились на полях и подшефных предприятиях, собирали макулатуру, металлом.

«Жители Вырицы обратились ко мне с просьбой помочь сохранить этот памятник. Здесь погибли дети, чьи жизни оборвались слишком рано из-за ужасов войны. Наш долг – сохранить и передать память, чтобы будущие поколения знали, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить за помощь руководство региона и лично Владимира Цоя. Уже в этом году начнется разработка проектно-сметной документации, а в 2026–2028 годах планируется проведение ремонтно-реставрационных работ», – отметила Ольга Занко.

Реставрация памятника станет частью масштабной работы по сохранению объектов культурного наследия, связанных с историей Великой Отечественной войны. Это особенно важно в преддверии 80-летия Победы, которое будет отмечаться в 2025 году.