Магнитные бури и самочувствие человека

Объясняет Вера Николаевна Ларина, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Среди возможных эффектов магнитных бурь выделяют следующие:

Головная боль, головокружение, перепады артериального давления – изменения в магнитном поле Земли могут вызывать нарушение регуляции тонуса кровеносных сосудов.

Повышенная утомляемость, снижение работоспособности, нарушение концентрации внимания – организм затрачивает больше энергии на адаптацию к изменениям.

Раздражительность и тревожность – нестабильность магнитного поля может воздействовать на нервную систему.

Нарушение сна в виде бессонницы или, наоборот, сонливости в течение дня.

Декомпенсация функций органов, особенно при наличии хронических заболеваний – у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами с суставами могут усиливаться симптомы.

Также стоит учитывать индивидуальную чувствительность и восприимчивость таких воздействий: кто-то может не заметить изменение самочувствия, в то время как другие люди могут быть потенциально более чувствительными.

Важно отметить, что влияние магнитных бурь на организм человека активно изучается и исследователи пытаются уточнить механизмы их воздействия. У одной группы людей могут появляться симптомы, у другой – нет. Наш организм сложен и уникален, каждый человек имеет свои индивидуальные резервы и адаптационные возможности.

Кроме того, бывает так, что люди знакомятся с прогнозом погоды, узнают про магнитные бури, ожидают их и за счёт этих переживаний ухудшается самочувствие.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, специальных рекомендаций не требуется: достаточно придерживаться правил здорового образа жизни и распорядка дня, избегать стрессов, высыпаться и правильно питаться.