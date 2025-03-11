На Госуслугах подано уже 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты
Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на Госуслугах 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 млн раз. Самому старшему заявителю 103 года.
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Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет.
Зачем нужен самозапрет на кредиты?
Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам. Снять ограничение можно в любой момент с помощью Госуслуг.
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