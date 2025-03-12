Гатчинский округ встретил «Эстафету Победы»-2025

Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы вдоль внешних границ государств – участников СНГ» приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В этом году акция стартовала 2 февраля в Брестской крепости и Мурманске.

12 марта символ «Эстафеты Победы» - «пограничный столб» - встретили у мемориала «Борницкий рубеж обороны» в Гатчинском округе. Памятник установлен в честь подвига курсантов-пограничников Ново-Петергофского политического училища, которые держали оборону в предполье Красногвардейского укрепрайона в августе 1941 года.

Участие в памятном митинге у Борницкого мемориала приняли эстафетная группа, представители ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и администрации Гатчинского округа, юные друзья пограничников, местные жители.