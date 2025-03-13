Банное хозяйство в Ленобласти надо поддерживать и развивать

Информацию предоставил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям (комитет по МСУ).

Всего на территории Ленинградской области действует 165 общественных бань. Из них в муниципальной собственности – 123, частных – 42, а недействующих общественных бань – 26. За последние три года количество общественных муниципальных бань сократилось с 215-ти до 165-ти. Между тем, с каждым годом финансирование на содержание бань из местного бюджета и иных источников увеличивается.

Основными посетителями муниципальных бань являются льготные категории граждан (малоимущие, пенсионеры, ветераны, граждане, проживающие в неблагоустроенном жилом фонде и т.п.), для которых установлены льготные цены. Также льготы устанавливаются для посещения муниципальных бань несовершеннолетними, а для детей до 7 лет посещение бани зачастую вообще бесплатное. Цены и льготы устанавливают органы местного самоуправления. Так, общая стоимость банной услуги варьируется от 100 до 750 рублей в городских поселениях, от 120-ти до 650-ти в сельских; для льготников и несовершеннолетних цена от 0 до 550 рублей – в городских и от 0 до 450 рублей – в сельских поселениях.

Причины высокой себестоимости банных услуг объясняются высокой стоимостью коммунальных ресурсов, а также высоким уровнем необходимых затрат на содержание устаревшей инфраструктуры бань. Многие здания требуют капремонта, необходима замена сантехнического оборудования, утепление стен, замена полков и печей в парилках, ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Разница между установленными обоснованными тарифами и ценами возмещается из бюджетов городских и сельских поселений в виде субсидий на возмещение недополученных доходов.

Финансирование ремонта общественных бань из областного бюджета осуществляется: во-первых, за счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения (по обращениям депутатов Заксобрания Ленобласти); во-вторых, за счет средств субсидий из областного бюджета в рамках областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и областного закона от 15.01.2018 №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».

Так, в 2024 году по инициативе депутатов-единороссов были проведены работы: текущий и капремонт здания городской бани в Кировске (Михаил Коломыцев), капитальный ремонт бани в пос. Лебяжье Ломоносовского района (Дмитрий Рытов и Станислав Еремеев), ремонт помещений общественной бани в пос. Лисино-Корпус Тосненского района (Владимир Бодягин), ремонт стены части здания бани в пос. Правдино Кировского района (Родион Ким). Общее финансирование на эти цели составило 8 632 473, 69 рублей (субсидии из областного бюджета – 8 200 00 рублей, местный бюджет – 432 473,69 рублей).

В рамках вышеназванных двух областных законов общие затраты муниципальных образований на содержание, ремонт бань за 2022-2024 годы составили 1 497 083,03 рублей. Субсидии из областного бюджета составили 10 971 056,60 рублей.

Стоит отметить, что областной закон № 3-оз с 1 января 2025 года утратил свою силу в связи с принятием другого областного закона от 16.02.2024 №10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области».

Финансовые средства по данным областным законам направляются на реализацию инициатив граждан адресно, т.е. на те объекты, которые, по мнению населения, являются первоочередными для проведения ремонтных работ и являются дополнительным механизмом государственной поддержки банного хозяйства.

В ходе обсуждения председатель комиссии Дмитрий Рытов напомнил, что в 2022 году от Заксобрания Ленобласти Председателю Правительства РФ было направлено обращение с предложением включения реконструкции муниципальных бань в федеральную госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», инициаторами которого были он и депутат Никита Коваль. Однако с федерального уровня был получен отрицательный ответ.

Дмитрий Рытов предложил выйти от комиссии с инициативой и вновь направить в Правительство РФ соответствующее обращение, потому что поддерживать и развивать банное хозяйство необходимо. Особо остро нуждаются в банях в поселениях, где нет горячего водоснабжения.

Родион Ким, в свою очередь, предложил в областном бюджете предусматривать финансирование на ремонт бань и депутатам учесть эту проблему при распределении средств на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения.

Комитет по МСУ ответил, что в рамках областного закона №10-оз возможно предусмотреть финансирование на эти цели, если будут соответствующие инициативы от граждан.

По итогам обсуждения информация комитета была принята к сведению. А инициатор рассмотрения вопроса Владимир Бодягин положительно отметил большую проделанную работу ведомства.

Ольга Матвеева, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области