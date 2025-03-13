Креативное предпринимательство – новые горизонты

В ходе встречи обсуждались итоги первых девяти месяцев работы и конкретные предложения по развитию креативного предпринимательства.

- Бизнес-инкубатор креативных индустрий – это поистине уникальный проект, и то благословение, которое мы получили в день его открытия от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, стало для нас вдохновением и стимулом для достойной реализации этой инициативы. Отрадно видеть, что образовалась настоящая команда смелых, творческих и ответственных людей. И теперь важно не останавливаться на достигнутом, развиваться и масштабироваться на благо гатчинской земли, ведь успех любой территории зависит от состояния экономики. Сегодня в нашей стране складывается уникальная возможность для реализации своих идей. Я с большим уважением отношусь к предпринимателям, самозанятым – это люди, которые свою жизнь и жизнь своих родных взяли в свои руки и несут за это ответственность. Преобразование в округ дает новые преференции и большие возможности для поддержки предпринимательства, – отметила Людмила Нещадим.

Итоги, задачи, потенциал

Директор муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа Анна Шерепенко представила отчет о деятельности бизнес-инкубатора за первые его девять месяцев работы. Напомним, что он открылся

3 июля 2024 года с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, работающих в креативных индустриях.

Главный итог – создание дружного творческого коллектива. На данный момент все 100% помещений инкубатора заняты. Здесь разместились швейные производства, столярная и реставрационная мастерские, фотостудия, видеостудия и студия звукозаписи, производители косметики, деревянных игрушек, спортивные секции и творческие мастерские. Всего – 14 направлений. Резиденты получают постоянную поддержку, включая консультации, обучающие мероприятия и участие в ярмарках для продвижения своей продукции. Потенциал бизнес-инкубатора его команда видит во вступлении в федеральную сеть арт-резиденций «Таврида-Арт» в субъектах Российской Федерации.

Задачи на 2025 год – увеличить долю субъектов малого бизнеса, перешедших на более высокую категорию, увеличить количество услуг и охват предпринимателей, а также сохранить 100% сдаваемой площади бизнес-инкубатора.

Экскурсия для партнеров

Мероприятие прошло в формате дня открытых дверей. И не только для представителей экономического блока и совета предпринимателей, но и для руководителей комитетов и учреждений социальной сферы.

С большим интересом экскурсию по мастерским, залам и аудиториям бизнес-центра посетили делегаты от комитета образования, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, Молодежного центра Гатчинского округа. Ранее с деловым визитом здесь уже побывали представители Центра занятости населения, учреждений культуры и социальной защиты. Общение было продуктивным, планы – взаимовыгодными.

К столярной мастерской компании «IQ-BABYPALACE» (детский клуб в Гатчине), которая в бизнес-инкубаторе с момента открытия, проявил интерес комитет образования. Сейчас мастерская, в основном, организует обучение для детей 6-12 лет, проводит групповые и индивидуальные занятия. Каждый проект выполняется за 5-6 двухчасовых занятий. Интересом пользуются мастер-классы для взрослых и детей.

- Социальный статус позволил нам воспользоваться поддержкой, – рассказывает руководитель столярной мастерской Сергей Соколов. - На грант мы закупили половину оборудования. Еще часть нашего оборудования субсидируется. И то, что мы будем закупать, я надеюсь, тоже будет субсидироваться. Помимо столярной мастерской хочу запустить токарную – на деньги гранта, который надеюсь получить благодаря фонду поддержки.

С Сергеем Соколовым говорили о взаимодействии с образовательными организациями, в том числе в вопросах профориентации молодежи, о создании дорожной карты, запуске пилотных проектов со школами, готовыми включиться в эту работу.

Сергей работает в мастерской один. Чтобы обеспечить полноценную загрузку, готов трудо-устроить мастера-наставника, учителя труда-совместителя. В решении этого вопроса надеется на помощь Центра занятости населения. Получение профильного образования и масштабирование – это уже следующий шаг Сергея.

- Принимайте участие в конкурсах на предоставление грантов. В ближайшее время порядок по предоставлению данной субсидии будет готов. Сотрудники нашего фонда поддержки малого и среднего предпринимательства помогут вам правильно оформить документы и составить бизнес-план. Расширяйтесь, реализуйте свои проекты. Желаем удачи! – обратилась к резидентам Людмила Нещадим.

Татьяна Зырянова, работая в бизнес-инкубаторе, трудоустроила на своем швейном мини-производстве пока одного человека. Сейчас она активно принимает заказы от организаций, в том числе на брендирование одежды. Экскурсантов заинтересовала ее стильные авторские блузы для будущих мам.

Личные планы Татьяны на 2025 год – развивать производство дальше, получить муниципальную и региональную поддержку. А в оформлении документов она также надеется на поддержку специалистов фонда.

Таицкий бизнес-инкубатор стал площадкой для развития бренда «Маруся» Марии Горячевой. Глава администрации округа призвала всех поддержать местного производителя и посетить фирменный магазин одежды, который открывается на углу улиц Соборной и Горького, около пышечной.

- Мы готовим еще одну площадку, где будут продаваться товары, изготовленные в Гатчинском округе, – сообщила Людмила Нещадим.

Олег Сергеев – производитель деревянных развивающих игр для детей, специализируется на выпуске фигурных пазлов и игрушек-головоломок из березовой фанеры. Мастер-классы не проводит, но предоставляет свою продукцию коллегам. Олег работает с деревом сам, является социальным предпринимателем. Сотрудников двое – бухгалтер и менеджер. Реализует свою продукцию через маркетплейс, сотрудничает с детским и социальными учреждениями, работает по индивидуальным заказам.

- Получал муниципальные и региональные меры поддержки, – рассказывает Олег. - Одна из них – размещение в бизнес-инкубаторе на льготной основе на четыре года, другая – покупка лазерных станков и вспомогательного оборудования, третья – фрезерный станок и вспомогательное деревообрабатывающее оборудования. Регистрация нашего бренда «Мастерская удивительных мозаик» и компенсация затрат на сертификацию продукции – это тоже меры поддержки.

Художник-декоратор Инна Изотова с вдохновением говорила о творческой коллаборации. Открытие мастерской «Неувядаемый Цвет» в Тайцах стало новым этапом в ее жизни и творчестве. А теперь Инна ставит перед собой задачу зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Людмила Нещадим предложила шире использовать потенциал художника, в том числе создавать совместные проекты с образовательными организациями, привлекать художественные школы, проводить мастер-классы, развивать наставничество.

Благодарность – креативным

После экскурсии по бизнес-инкубатору и обмена идеями в конференц-зале состоялось награждение благодарственными письмами резидентов бизнес-инкубатора и представление лучших практик.

Свой опыт презентовали резиденты: Татьяна Зырянова (швейный коворкинг), Мария Горячева (работа с мультицентром и Гатчинским домом реабилитационного проживания, открытие магазина на Соборной), Светлана Алексеева (опыт получения субсидий), Анастасия Булкина (сертификация товаров).

Поддержка увеличивается

Людмила Нещадим подчеркнула, что сегодня бюджет может себе позволить расширить поддержку предпринимательства. Администрация округа рассматривает возможность заложить средства на увеличение кредитного портфеля с учетом текущей ситуации.

- Предлагаю уже в текущем году предусмотреть дополнительные средства и, формируя бюджет на очередной период, понимать потребность в тех грантах, которые будут интересны начинающим предпринимателям. Отдельно обсудим с профильными комитетами необходимость сетевого межведомственного взаимодействия, чтобы создавать основу на будущее для развития предпринимательства. С 2020 года предпринимательству предложен очень широкий спектр поддержки. Важно, чтобы молодежь знала об этом, не боялась становиться предпринимателями. Чтобы на лучших практиках мы помогали им правильно сориентироваться в этой жизни, – сказала Людмила Нещадим.

По предложению Людмилы Николаевны будет отработан порядок субсидирования аренды коммерческих площадей.

Татьяна Можаева