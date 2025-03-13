Народные дружины объединяются

Штаб ДНД

В феврале в администрации Гатчинского округа прошло совещание командиров добровольных народных дружин, действующих на территории Гатчинского округа. Они пришли к выводу, что необходимо создать штаб, а при нем – совет из состава командиров дружин Гатчинского округа. Это четыре отдельные официально зарегистрированные дружины: ДНД города Гатчины (более 50 человек, руководитель Татьяна Нечаева), ДНД города Коммунара (20 человек, руководитель Денис Кокшаров), а также молодое ДНД «Кольчуга» (объединение из двух отдельно зарегистрированных дружин Сиверского и Кобринского поселений, более 10 человек, руководитель Альберт Шаповалов).

Участники совещания выразили готовность взаимодействовать с казачьей дружиной, у нее нет трехстороннего соглашения, но она есть в реестре.

- Теперь в каждом районе Ленинградской области должен быть штаб ДНД, где все решения принимаются совместно, – говорит командир ДНД г. Гатчины Татьяна Нечаева. - Это очень полезная встреча, она сняла все недопонимания. Мы договорились о взаимодействии дружин на равноправных условиях. Мы народные, мы добровольные и должны быть вместе.

Начальником штаба народных дружин определен заместитель главы администрации Гатчинского округа по безопасности Игорь Авдеев.

Добровольные и народные – 10 лет спустя

Прирастать единицами дружины стали еще до создания округа. Командир ДНД г. Гатчины Татьяна Нечаева рассказала о более десяти годах истории добровольной организации и перспективах ее работы в реалиях сегодняшнего дня.

Современная история добровольных народных дружин города Гатчины началась с 2012 года. Первый год был временем становления добровольного объединения неравнодушных людей, осознания ими того, кто и что может сделать для помощи в поддержке общественного порядка.

С 2013 года ДНД уже начала действовать на территории города Гатчины и района. Кстати, первое, что сделали дружинники, – возродили оборонно-спортивную игру «Зарница». Организация соревнований проходила совместно с военно-патриотическими клубами «Отчий край» и «Воевода», комитетом по молодежной политике и спорткомитетом города Гатчины.

А в 2015 году дружина Гатчины была зарегистрирована в Мин-

юсте. С тех пор началась официальная история организации, которой в этом году будет 10 лет.

В центре внимания – дети

В гатчинской дружине с первых лет была организована работа с подростками, в том числе в формате дискуссионного клуба. Сейчас дискуссионного клуба нет, но работа с подростками продолжается. Во всех школах города Гатчины размещены информационные стенды ДНД. Дружинники работают с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Проводят совместные рейды с подростками по выявлению продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Реагируют на жалобы жителей. Когда поступали замечания на поведение подростков в торгово-развлекательном комплексе, практически каждую субботу и воскресенье проводили там рейды, сотрудничали с администрацией, беседовали с подростками. И уже само появление взрослых людей в форме дисциплинировало несовершеннолетних.

С момента создания дружина Гатчины начала участвовать в поиске без вести пропавших людей, причем любого возраста. Но если пропал ребенок, сбор организуется максимально быстро: полчаса и группа выдвигается.

- На днях в Верево в семь часов вечера видели на улице двух деток – 7 лет и годовалого. С этим разбираемся, – говорит Татьяна Нечаева. - Также в Верево в пятницу вечером во время обхода мы обнаружили на остановке 10-летнего ребенка, он ждал маму. Сопроводили его домой, потому что одному стоять на улице в таком возрасте и в такое время нельзя. Народ у нас разный.

Знания – сила!

С 2018 года дружина Гатчины проводит регулярные семинары для людей пожилого возраста по безопасной жизни в современном мире. В разное время площадками для проведения семинара становились Центр творчества юных города Гатчины, духовно-просветительский центр Покровского собора.

- Как минимум проводим 2–4 семинара в год. С прошлого года семинары проводим в общественных организациях: в Школе третьего возраста, в Совете ветеранов микрорайона Мариенбург, в Веревском совете ветеранов, – рассказывает Татьяна Нечаева. – Так удобнее и проще собирать людей. В разговоре обязательно участвуют сотрудники полиции и банка. Надеемся, что будет меньше людей, которые попадаются на удочку мошенников.

С 2023 года дружинники организуют для населения курсы по безопасности и оказанию первой помощи. Очень полезная и актуальная информация на сегодняшний день. Людям объясняют как себя вести в чрезвычайной ситуации, что должно быть наготове, что делать, если ты на работе, а дети дома. Куда идти, где укрыться. Курсы проводят профессиональные инструкторы, и их неизменно посещает очень много людей.

Оружие ДНД – слово

Все десять лет гатчинские дружинники проводят обходы. Перерыв был только во время пандемии. После пандемии полиция перешла на автопатрулирование, поэтому гатчинские дружинники теперь ходят по улицам сами, но с извещением полиции. В Верево – по пятницам, в Гатчине – по субботам, в Тайцах – по воскресеньям.

- Когда говорят, что дружинники не имеют права проводить обход без сотрудника полиции, это не так. Мы проводим. Но полиция уведомлена, по каким дням и где мы проводим обходы, – объясняет Татьяна Нечаева.

В Верево очень много вопросов было решено в отношении мигрантов. Сейчас есть договоренность с полицией, что по пятницам они присылают в Верево патруль.

- Люди узнают нас по особым жилеткам. Как правило, если ты подошел к человеку, сделал замечание и объясняешь, за что: за распитие спиртных напитков, курение на детских площадках – все понимают и извиняются. Конфликтов, практически нет. А на мелочи мы не обращаем внимание. Если все-таки попадается конфликтный человек, вызываем полицию. И уже тогда будет разбираться полиция. А так наше оружие – слово, – подчеркивает Татьяна Нечаева.

ДНД Гатчины дежурит на всех спортивных и культурно-массовых мероприятиях города. В Рождество у Павловского и Покровского соборов было задействовано 11 человек. В этот же месяц гатчинские дружинники участвовали в акции «Поезд Победы» на Балтийском вокзале Гатчины. А недавно откликнулись на просьбу Русской общины города Кингисеппа и помогли обеспечить порядок во время проведения святочных гуляний.

Сотрудничество дружинников с Русской общиной Гатчины и Гатчинского района продолжается уже почти год. Члены Русской общины помогают дружинникам в рейдах и патрулях на всей территории Гатчинского округа. Перед выходом в рейд – обязательный инструктаж, который проводят гатчинские дружинники. У них большой опыт, и они знают, как вести себя правильно.

В здоровом теле – здоровый дух

Члены дружины Гатчины регулярно поддерживают физическую форму. Тренировки по самообороне для дружинников проходят с 2015 года: два раза в неделю, во вторник и четверг, в клубе спортивных единоборств на ул. 7 Армии.

- Огромная благодарность, к сожалению, ушедшему из жизни профессиональному тренеру-преподавателю по рукопашному бою и замечательному человеку Константину Николаевичу Ермоленко, который проводил наши занятия. Теперь нас тренирует его сын. Такие занятия стоит посетить каждому, чтобы уметь и себя защитить, и граждан, – говорит Татьяна Нечаева.

Где живешь – там и за порядком смотришь

- С мая 2024 года, как официально образовался Гатчинский муниципальный округ, ребята с ближайших поселковых территорий организуют отделения и вступают в гатчинскую дружину. Конечно, людям, которые живут в поселке, гораздо удобнее здесь же работать в дружине. На своей территории они лучше знают жителей, что и где происходит. И люди их знают, им доверяют и к ним обращаются, – отмечает Татьяна Нечаева.

В ДНД города Гатчины сейчас 52 человека вместе с отделениями в Верево (руководитель Александр Болдышев) и Тайцах (руководитель Николай Мамонтов). Недавно открылось еще одно отделение – в Новом Свете. Его возглавил опытный дружинник Дмитрий Нещадым. Получается, что на сегодняшний день в составе ДНД г. Гатчины, помимо гатчинского, еще три отделения, а у командира дружины три зама – руководители этих отделений.

Для общественного порядка много дружинников не бывает. Здесь всегда рады новым силам – помогут, поддержат, подскажут, научат.

Татьяна Можаева