Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта стартовал в Ханты-Мансийске
Сборная ветеранов СВО по следж-хоккею уже сыграла первый матч.
С 12 по 18 марта в «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске принимают участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В программе соревнований различные дисциплины: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.
Ленинградскую область представляет 8 ветеранов СВО с инвалидностью в двух дисциплинах – следж-хоккей и горные лыжи. Команду собрал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», а подготовку осуществил Комитет по спорту Ленинградской области.
Именно нашим областным защитникам выпала честь сыграть самый первый матч турнира. Соперниками выступили хозяева площадки – сборная ветеранов из ХМАО (Югра).
С ходу взять верх не получилось. Всё-таки для соперника площадка была знакомой, и команда активно проводила замены, вводила в игру свежих игроков. Наши ребята отыграли матч в полном составе без замен, и даже несмотря на то, что нападающий Николай Невмержицкий получил травму руки, им удалось не пропустить больше одной шайбы. Итог игры — 0:1 в пользу команды из ХМАО.
Ветераны не отчаиваются, впереди еще одна игра, подготовка к которой уже идёт полным ходом. Помимо игр в рамках соревнований проходят образовательные и культурные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в профессиональный параспорт и неформальное общение защитников со всей страны.
«У каждой команды есть цель победить, а так, ну конечно, участие, общение с ребятами, все с одного места вернулись, все братья по оружию, а цель у нас – победить», - комментирует участие в кубке Николай Невмержицкий.
«Организаторы всё сделали отлично, атмосфера душевная, огонь просто! Я приехал и балдею от того, что происходит», - делится эмоциями Александр Богданов.
Представляют Ленинградскую область:
- Николай Невмержицкий – Приозерский район
- Александр Очеретько – Всеволожский район
- Александр Богданов – Лодейнопольский район
- Георгий Васильев – Гатчинский район
- Сергей Гришилин – Бокситогорский район
- Владимир Соколов – Выборгский район
- Эдуард Коломайнен – Гатчинский район
- Антон Тингаев – Гатчинский район
Вместе со сборной в Ханты-Мансийске поддерживают Героев:
- Дмитрий Зиновьев – тренер и основатель первой в Ленинградской области следж-хоккейной команды;
- Екатерина Смирнова – заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области.
Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
Фото предоставлены фондом “Защитники Отечества”