Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта стартовал в Ханты-Мансийске

С 12 по 18 марта в «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске принимают участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В программе соревнований различные дисциплины: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

Ленинградскую область представляет 8 ветеранов СВО с инвалидностью в двух дисциплинах – следж-хоккей и горные лыжи. Команду собрал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», а подготовку осуществил Комитет по спорту Ленинградской области.

Именно нашим областным защитникам выпала честь сыграть самый первый матч турнира. Соперниками выступили хозяева площадки – сборная ветеранов из ХМАО (Югра).

С ходу взять верх не получилось. Всё-таки для соперника площадка была знакомой, и команда активно проводила замены, вводила в игру свежих игроков. Наши ребята отыграли матч в полном составе без замен, и даже несмотря на то, что нападающий Николай Невмержицкий получил травму руки, им удалось не пропустить больше одной шайбы. Итог игры — 0:1 в пользу команды из ХМАО.

Ветераны не отчаиваются, впереди еще одна игра, подготовка к которой уже идёт полным ходом. Помимо игр в рамках соревнований проходят образовательные и культурные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в профессиональный параспорт и неформальное общение защитников со всей страны.

«У каждой команды есть цель победить, а так, ну конечно, участие, общение с ребятами, все с одного места вернулись, все братья по оружию, а цель у нас – победить», - комментирует участие в кубке Николай Невмержицкий.

«Организаторы всё сделали отлично, атмосфера душевная, огонь просто! Я приехал и балдею от того, что происходит», - делится эмоциями Александр Богданов.

Представляют Ленинградскую область:

- Николай Невмержицкий – Приозерский район

- Александр Очеретько – Всеволожский район

- Александр Богданов – Лодейнопольский район

- Георгий Васильев – Гатчинский район

- Сергей Гришилин – Бокситогорский район

- Владимир Соколов – Выборгский район

- Эдуард Коломайнен – Гатчинский район

- Антон Тингаев – Гатчинский район

Вместе со сборной в Ханты-Мансийске поддерживают Героев:

- Дмитрий Зиновьев – тренер и основатель первой в Ленинградской области следж-хоккейной команды;

- Екатерина Смирнова – заместитель руководителя по общественным проектам филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Фото предоставлены фондом “Защитники Отечества”