Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

По Ленинградской области 14 марта в течение суток местами сильные осадки. Облачно, днем с прояснениями. Ночью осадки местами сильные в виде: на западе - мокрого снега, снега, на востоке - дождя и мокрого снега. Днем в большинстве западных районов небольшой, местами умеренный снег, на востоке - мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных районах налипание мокрого снега.

Температура воздуха в течение суток: на западе 0...-5 гр., ночью на северо-западе местами до -8 гр., на востоке -2...+3 гр. На дорогах сложная обстановка. Ветер восточный, юго-восточный, переходящий к северному, северо-западному ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

По Санкт-Петербургу 14 марта облачно, днем с прояснениями. Ночью мокрый снег, снег, местами сильный. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный, ночью переходящий к северному, северо-западному ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем 0...-2 гр. На дорогах сложная обстановка.