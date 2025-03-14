«Читаем о войне» - новый проект МФЦ Ленобласти к 80-летию Победы
В преддверии празднования 80-летия Победы МФЦ Ленинградской области в социальных сетях запустили видеопроект, посвященный юбилейной дате. Руководители центров «Мои документы» читают фрагменты из литературных произведений о Великой Отечественной войне.
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Первый видеосюжет проекта «Читаем о войне» посвящен «Блокадной книге» авторов Алеся Адамовича и Даниила Гранина.
Съемки состоялись в поселке им. Свердлова вблизи мемориала «Погибшим, но не побежденным». Это братское захоронение советских граждан, павших в годы Великой Отечественной войны, расположено в непосредственной близости к филиалу МФЦ.
С 2024 года сотрудники ГБУ ЛО «МФЦ» поддерживают на территории мемориала порядок и следят за сохранностью памятника.
Посмотреть первый сюжет можно в официальных сетях МФЦ Ленинградской области и мессенджере.
До конца года ГБУ ЛО «МФЦ» планирует выпустить десять видеосюжетов, многие из которых, будут сняты в местах воинской славы Ленинградской области.
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