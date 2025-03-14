«Читаем о войне» - новый проект МФЦ Ленобласти к 80-летию Победы

Первый видеосюжет проекта «Читаем о войне» посвящен «Блокадной книге» авторов Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

Съемки состоялись в поселке им. Свердлова вблизи мемориала «Погибшим, но не побежденным». Это братское захоронение советских граждан, павших в годы Великой Отечественной войны, расположено в непосредственной близости к филиалу МФЦ.

С 2024 года сотрудники ГБУ ЛО «МФЦ» поддерживают на территории мемориала порядок и следят за сохранностью памятника.

Посмотреть первый сюжет можно в официальных сетях МФЦ Ленинградской области и мессенджере.

До конца года ГБУ ЛО «МФЦ» планирует выпустить десять видеосюжетов, многие из которых, будут сняты в местах воинской славы Ленинградской области.