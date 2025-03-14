«IQ-СТОЛЯР» – работа с деревом на новом уровне

Столярная мастерская для взрослых и детей «IQ-СТОЛЯР» разместилась под Гатчиной в Таицком бизнес-инкубаторе креативных индустрий. Ее создатель – предприниматель Сергей Соколов.

- Столярная мастерская «IQ-СТОЛЯР» – это дополнительная история к Вашей основной деятельности – детскому развивающему центру в Гатчине?

- Да, это так. Два года назад осенью мы проводили детский лагерь и решили организовать мастер-класс по столярному мастерству. Всем очень понравилось, ребята ждали продолжение. Именно тогда впервые пришла мысль об открытии полноценной столярной мастерской. Для начала попробовал организовать столярный кружок в нашем детском центре IQ-BABYPALACE. Тоже всем понравилось, появились желающие учиться, сформировался костяк.

Но открыть и вывести на уровень бизнеса столярную мастерскую, цель которой обучение работе с деревом, – это не просто. Нужна окупаемость зарплаты мастера и аренды помещения. Но мысль найти пространство для мастерской уже зародилась. Ведь в самом центре я проводил занятия в неприспособленном для этого помещении. Инструменты приходилось сначала приносить, потом уносить. Узнав, что в Таицком бизнес-инкубаторе льготная аренда, решился развивать это направление именно там.

Наше обучение столярному делу предназначено для всех уровней: от новичков, которые ни разу не держали молотка, до опытных мастеров, желающих усовершенствовать свои навыки. Мы проводим различные занятия: от базовой обработки древесины до тонкостей столярного искусства.

Также предлагаем мастер-классы, где ребенок научится работать настоящими инструментами и сделает себе поделку из дерева, которую заберет с собой.

- Ваша мастерская очень хорошо укомплектована. Вы выиграли грант?

- Часть оборудования, станки и инструмент действительно закуплены на средства гранта, часть – на личные средства. Что-то еще докупается. В ближайшее время сделаем систему хранения инструмента.

У нас здесь есть всё. Нашим ученикам ничего не надо покупать для занятий: материалы и инструменты мы предоставим.

- С какими инструментами работают дети и взрослые?

- Это зависит от возраста и уровня подготовки. Начальный уровень подразумевает обучение с ручным инструментом, потом – с электроинструментом и уже в дальнейшем – обучение на станках. На мастер-классах изучаем весь нужный инструмент для изготовления изделия по теме занятия.

Мы используем фанеру, натуральную древесину – преимущественно сосну, но также работаем с ясенем, березой и дубом. Используем краску, лаки, масла по дереву, эпоксидную смолу, веревку.

- Какие предметы создаете на занятиях?

- На одном из первых занятий ребята делали деревянный поднос с веревочными ручками. Потом – подставку для карандашей в виде собачки, скворечники, кормушки, различные декоративные предметы. Большим успехом пользовались новогодние елки, гномы, подсвечники, оригинальные полки и держатели для туалетной бумаги треугольной формы.

Какие именно предметы будут делаться из дерева, также зависит от уровня подготовки ученика и тематики занятия. Это может быть столик, табурет, разделитель книг, панно, ключница, часы, светильник, рамы… А как эффектно будет смотреться на кухне разделочная доска и лопатка для блинов из дуба!

Изделия, которые мы изготавливаем на мастер-классах, эстетичны и функциональны. Но гораздо важнее, что при изготовлении происходит понимание основ работы с древесиной и конструирования. Чтобы изделие получилось качественным, нужно нарисовать эскиз, сделать чертеж, подготовить нужные заготовки, после чего аккуратно и внимательно осуществить сборку по чертежу.

Так, в начале этого года мы провели мастер-класс по изготовлению самоходных корабликов. Принцип действия и основа – одинаковая, а форма и размер рубки, трубы, поручней – тут каждый проявлял свою фантазию. И все остались довольны.

- Раньше столярным навыкам школьников учили на уроках труда. А как сейчас?

- Сейчас не все школы оснащены соответствующим оборудованием. А те современные школы, которые открываются, не могут найти педагогов.

- А какое у Вас образование? Как Вы пришли к работе по дереву?

- Сразу после школы я получил профессию повара-кондитера. Работал в финансовой сфере. Потом перешел в строительную. Со временем построил за городом свой дом. Столярную историю я начал в собственном гараже. Сначала там появился один станок, потом другой. Постепенно приобретал хороший инструмент. Я перфекционист. Хочу, чтобы все было сделано красиво и очень хорошо. А этого можно добиться только профессиональными навыками и качеством инструмента.

И вот, когда закончил очередной строительный объект, с женой и детьми окончательно переехал из Петербурга в Гатчину. Здесь мы открыли семейный бизнес – небольшой, но качественный детский сад и детский центр. И уже развивая их пришли к столярной мастерской.

- Получается, Вы – самоучка?

- Да. Многому научился в строительной организации, где был на руководящей должности. Нужно было во многое вникать, согласовывать. И так получилось, многому научился.

Чертить и работать руками никогда не было для меня проблемой. Оканчивал курсы по ходу дела. Брался за что-то, понимал, что знаний не хватает, обращался к профессионалам и начинал это изучать.

А вот токарное дело просто по учебникам не выучишь. Пришлось два курса закончить. Но все равно это у меня хобби.

- Каким изделием Вы особо гордитесь?

- Наш домашний интерьер украшает ваза, сделанная по принципу золотого сечения. Есть достаточно удачная тарелка, на мой вкус. Мебель для дома тоже своими руками делаю – функциональную, добротную.

Самое интересное, на мой взгляд, получается на токарном станке. Для меня лично это совсем другой уровень. К примеру, из этой заготовки, напоминающей балясину, получится оригинальная ваза. А на мастер-классе перед Днем защитника Отечества мы делали подарки для мужчин – декоративный якорь из дерева.

- Какое у Вас самое любимое дерево?

- Ясень – это крепкий, твердый и красивый материал. Бук. Дуб. Но в 90 процентах случаев мы работаем с сосной, потому что она дешевле. Хочу отметить, что качественно сделанная и обработанная сосна тоже хороша.

Понимание дерева, как материала, ко мне пришло методом проб и ошибок. Тот же бук – дорогой материал, но он хорош для сухих внутренних помещений. А для наружных работ не годится. Какой пропиткой не обрабатывай, будет гнить изнутри.

- Каким Вы видите развитие мастерской «IQ-СТОЛЯР»?

- Хотелось бы, чтобы о нас узнали и оценили по достоинству. Сейчас родители в приоритет ставят английский язык, рисование, футбол. Конечно, бросать футбол из-за столярки не нужно. Но в моем понимании, всё должно быть в комплексе.

Чтобы у ребенка появилось желание, нужны регулярные занятия и мотивация – сделать подарок маме или папе, к примеру. Попробуем организовать занятия, по результатам которых у наших учеников будет возможность заработать. Они будут понимать, что если изготовят изделие качественно, смогут продать его через маркетплейс.

- Как я понимаю, у Вас не стоит задача подготовить профессиональных столяров.

- Будет хорошо, если кто-то заинтересуется этой профессией. Занятия в мастерской полезны для всех возрастов в плане общего развития – это и мелкая моторика, и настойчивость, и умственное развитие, что пригодится в любом деле. А еще – элементарные инженерно-технические навыки. Это важно.

Многие считают, что никогда в жизни молоток в руки не возьмут, наймут специалистов. Хорошо, когда есть такая возможность, но основа, элементарное понимание, что это такое, у человека должно быть. И не только у мужчин. Ведь и с подрядчиком общаясь нужно разбираться в конструктиве, предусмотреть, чтобы все было удобно, практично, безопасно. Понимать, что согласовываешь и за что платишь деньги.

- Знаю людей, которые приходят в мастерскую переключиться от повседневных забот, зарядиться энергией…

- Очень их понимаю. Конечно же, для меня занятия с детьми не отдых. Тут нужно выкладываться.

Для взрослых хочу, как минимум, проводить мастер-классы, а как максимум – организовать цикл постоянных занятий: делать что-то общее или каждый свое.

Мы готовы расширяться и развиваться дальше. Запустили сайт, выкладываем новости в социальных сетях. Постепенно о нас узнают. А учитывая, что в городе Гатчине время и сарафанное радио лучше всего работают на репутацию, самое интересное у нас впереди.

- Благодарю Вас. Желаю успехов Вам и Вашим ученикам!

Татьяна Можаева