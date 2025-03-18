Больше всего наград – у гатчинских студентов

Ежегодно в конкурсной гонке юные профессионалы ярко демонстрируют компетентному жюри свое мастерство и талант в самых разных сферах деятельности. И 2025-й год не стал исключением. Региональный чемпионат собрал не только самых талантливых участников, но и лучших наставников и экспертов.

Из года в год главной целью проведения чемпионата «Профессионалы» является создание условий и системы мотивации, способствующих повышению престижа рабочих профессий среди молодежи. Организаторами соревнований выступают Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный координационный центр чемпионатного движения по профессиональному мастерству Ленинградской области.

В этом году соревнования регионального чемпионата прошли в 13 городах и населенных пунктах Ленинградской области. Конкурсантами в основной категории стали студенты колледжей и техникумов региона, а в юниорской категории за победу боролись школьники и учащиеся учреждений дополнительного образования Ленинградской области в возрасте от 14 до 16 лет.

- Каждый из вас вложил много труда и сил, чтобы добиться высоких результатов. Каждый показал с лучшей стороны свои умения в профессии. Как и во всяком состязании здесь есть победители. Но нет проигравших. Все вы доказали, что умеете учиться, работать над собой, все открыты новому. Пусть ваша энергия, стремление к развитию и любовь к своему делу помогут достичь новых высот, – обратился к молодежи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе торжественной церемонии были награждены более 200 победителей и призеров чемпионата.

Юниоры – лучшие в Гатчине

Торжественную церемонию награждения победителей и призеров в категории «Юниоры» в Голубой гостиной ДК открыла председатель Комитета общего и среднего профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва. Она отметила, что в этом году чемпионат объединил более 1300 участников, из которых более 400 человек – конкурсанты в 74 компетенциях, и поблагодарила ребят за решительный шаг навстречу успеху и профессионализму.

Мастерство конкурсантов оценили эксперты в лице мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин и представителей работодателей.

Среди школьников Гатчинского округа медалей чемпионата «Профессионалы» удостоено восемь человек.

Медалистами сразу в трех компетенциях стала команда юных знатоков-профессионалов Гатчинской школы №9. В компетенции «Инженерный дизайн САПР – юниоры» 2 место заняла Вера Уткина, 3 место – Олег Ефремов. В компетенции «Лабораторный химический анализ – юниоры» 3 место занял Дмитрий Иванов. В компетенции «Сетевое и системное администрирование – юниоры» 2 место – Илья Фомин.

Одиннадцатиклассники Гатчинской школы №9 Илья Фомин и Диана Кожевникова участвуют в чемпионате третий год подряд. О том, как это было, рассказывали, дополняя друг друга.

- Конкурс не вызвал волнений, чувствовали себя уверенно, – говорят ребята. - Самое сложное было построить динамическую маршрутизацию через VPN. Нас готовил Борис Иванович Карпов. В нашей школе он работает системным администратором и ведет для нас дополнительные занятия. Встречались с педагогом-наставником в течение года раз в неделю. За полгода до чемпионата – уже 2-3 раза в неделю. Планы на будущее, конечно, есть. Посмотрим, как сдадим ЕГЭ. Хотелось бы поступить в ИТМО.

Отличились и будущие педагоги. В компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры» победила Софья Попова, 2 место завоевала Ульяна Порываева, ученицы Пламенской школы.

В компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» лучших результатов добилась Мария Бойцова (Сиверская гимназия), 2 место – Татьяна Журавкова (Гатчинская школа № 8 «Центр образования»).

- Мне было интересно, – признается Татьяна Журавкова. - О конкурсе узнала от учителя физкультуры Ольги Борисовны. Для меня самым сложным заданием было сделать виртуальную экскурсию. Я спешила, времени не хватало. Почему выбрала именно эту компетенцию – не знаю. Просто пришла в голову мысль: «Хочу быть воспитателем».

- Узнала о чемпионате в интернете, листая ленту новостей. Увидела, что есть занятия для конкурсантов, и записалась. У меня бабушка – воспитатель, и я решила, как и она, стать воспитателем, – говорит победительница Мария Бойцова.

Победители продолжают конкурсную гонку

Церемония чествования победителей и призеров регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» продолжилась в большом зале Дома культуры. На главную сцену столицы Ленинградской области поднялись медалисты в основной категории.

В церемонии чествования приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель Комитета общего и среднего профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

В основной категории в числе лучших из лучших больше двух десятков студентов из Гатчины, среди них 15 человек представляли Гатчинский государственный университет.

В компетенции «Технологии развития городов и территорий» победила Алиса Ефремова, 2 место занял Павел Кокарев.

В компетенции «Изготовление прототипов (аддитивное производство)» 3 место – Богдан Жаак.

В компетенции «Реверсивный инжиниринг» 3 место – Антон Окунев.

В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 3 место – Иван Шанько.

В компетенции «Малярные и декоративные работы» 3 место – Анастасия Пономарева.

В компетенции «Кузовной ремонт» 3 место – Вадим Кудрян.

В компетенции «Окраска автомобиля» победителем стал Илья Лазарев, 2 место – Максим Рыжов.

В компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» у гатчинских студентов ГГУ весь пьедестал почета: 1 место – Петр Некипелов, 2 место – Егор Музелин, 3 место – Алиса Жукова.

В компетенции «Технологии ИИ в комплексных беспилотных системах» также все места у гатчинских студентов: 1 место – Никита Карчик, 2 место – Артем Марушак, 3 место – Ярослава Шашкова.

В компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» гатчинцы не оставили шансов претендентам на медали: 1 место – Анастасия Овчинникова, 2 место – Елизавета Цветкова, 3 место – Юлия Сидоренко.

В блоке компетенций технологии образования шесть призовых мест у студентов Гатчинского педагогического колледжа им.

К.Д. Ушинского.

В компетенции «Дошкольное образование» победила Софья Исаева, 3 место – Дарья Синенко.

В компетенции «Преподавание в младших классах» лучший результат показала Мария Красильникова, 2 место – Анна Орехова.

В компетенции «Технология физического развития» лучшим стал Дмитрий Орехов, 2 место – Арсений Сахапов.

Отдельными наградами парт-нера чемпионата отмечены студенты Гатчинского государственного университета, победители и призеры в компетенциях «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Технологии ИИ в комплексных беспилотных системах» и «Дизайн модной одежды и аксессуаров».

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» завершен.

Обладателей первых мест ждет впереди отборочный межрегиональный этап. Конкурсантам предстоит продемонстрировать все свои таланты и побороться за право участия в финале чемпионата Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Татьяна Можаева