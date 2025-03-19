Депутаты о координации работы ДНД

В работе комиссии приняли участие представители Муниципального центра управления, безопасности и гражданской защиты населения Гатчинского округа, дружины ДНД «КольЧуга» и ДНД города Гатчина.

В настоящее время осуществляют деятельность ДНД города Гатчины (руководитель Татьяна Нечаева), ДНД города Коммунара (руководитель Денис Кокшаров), а также новое ДНД «КольЧуга» (руководитель Альберт Шаповалов). Главная задача добровольных народных дружин – оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка.

С февраля 2025 года на территории Гатчинского округа добровольные народные дружины создали свой окружной штаб и совет, проведено совещание командиров.

Как сообщил начальник отдела правопорядка и антитеррористической безопасности Муниципального центра управления, безопасности и гражданской защиты населения Гатчинского округа Роман Шаркевич, в настоящее время в целях координации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов и народных дружин по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Гатчинского округа разрабатывается проект постановления «О координирующем штабе народных дружин Гатчинского муниципального округа». Данный документ будет устанавливать порядок организации деятельности координирующего штаба.

О своем видении ситуации рассказали представители ДНД «КольЧуга». Они выразили готовность множить ряды, активно подключая к работе ветеранов СВО, которые, по их мнению, могут более профессионально выполнять поставленные задачи на территории всего округа, а также привели аргументы в пользу создания новой структуры по охране общественного порядка с более широкими полномочиями, чем в настоящее время имеют дружинники.

После активного обсуждения правовых основ деятельности дружин и их конструктивного взаимодействия в реалиях сегодняшнего дня, итоги заседания подвела председатель постоянной комиссии совета депутатов по вопросам правопорядка, безопасности и экологии Гатчинского округа Галина Паламарчук.

- Координация работы дружин ДНД на территории Гатчинского округа – задача актуальная. На заседании комиссии мы хотели понять, как она выполняется, поскольку до административной реформы только одна ДНД осуществляла свою деятельность на территории города Гатчины, а вторая – в Коммунаре. Сейчас появилась еще одна дружина. И теперь мы действуем в других реалиях – создан единый Гатчинский округ. Вот почему важно понимать, как в дальнейшем дружины ДНД смогут помогать осуществлять правопорядок на территории округа. Какие условия для этого мы создали им в помощь, как мы можем контролировать ситуацию, координировать их действия, а также как мы можем сформулировать задачи, которые бы они выполняли, хватает ли для этого документов на территории округа.

Сегодня состоялась очень оживленная беседа с представителями двух дружин, работающих на территории округа и с представителями Муниципального центра, который должен координировать эту работу. Создан штаб, в апреле должно появиться постановление. Это поможет скоординировать работу с понимаем того, что вполне возможно в ближайшем будущем таких дружин появится больше или вырастет численность в уже существующих ДНД. Они будут обеспечивать правопорядок в общественных местах, и нам тем более нужно четко координировать их деятельность.

В связи с этим был поднят еще один вопрос – отсутствие участковых и сотрудников УМВД, которые должны помогать ДНД, потому что без них деятельность дружин очень затруднена. Вопрос этот, к сожалению, не в нашей компетенции. Вероятнее всего, постепенно назревает вопрос о создании структур наподобие «муниципальной милиции». Но это вопрос законотворчества уже на территории всей Российской Федерации, – заключила Галина Паламарчук.

Татьяна Можаева