Ленобласть благодарит коммунальщиков за труд

В Ленобласти в коммунальном хозяйстве работают 25 тысяч человек. Созданы и обслуживаются свыше 1000 общественных пространств, более половины из которых благоустроены за годы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Работниками коммунальной сферы обслуживается более 7,5 тысяч лифтов, а общее количество многоквартирных домов под управлением УК превышает 18 тысяч.

"Всегда хочется сказать, что дальше — проще, но требования к качеству и комфорту городской и коммунальной среды только растут. Впереди у отрасли большие изменения — нам предстоит модернизация коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов. Важно обеспечить рост качества жизни ленинградцев", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

47 работников сферы ЖКХ получили сегодня заслуженные награды из рук губернатора. Среди них и гатчинцы:

- Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награжден Борис Владимирович Курицын - инженер 1 категории Электротехнической службы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины»,

- Знак отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» получил Владимир Константинович Зимин - начальник участка водопроводно-канализационных сетей МУП «Водоканал» г. Гатчина,

- Благодарностью Губернатора Ленинградской области награждена Жанна Юрьевна Журавлёва - исполнительный директор регионального отраслевого объединения работодателей – предприятий жилищно-коммунального хозяйства, Гатчинский муниципальный округ,

- Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области отмечена Айла Ивановна Демидова - начальник жилищно-эксплуатационного участка Сусанинского территориального управления ООО "ЖКХ Сиверский» Гатчинского муниципального округа.