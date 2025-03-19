«Свет акварели» Ирины Калугиной
В галерее «Весна» Центра информационных технологий в Гатчине 16 марта открылась персональная выставка акварелей гатчинской художницы Ирины Калугиной.
На выставке «Свет акварели» представлены нежные, праздничные, лиричные по характеру акварельные работы, выполненные Ириной Калугиной во время ее дистанционных мастер-классов в авторской группе ВКонтакте «Как подружиться с акварелью».
Ирина Калугина — родом из города Магнитогорска Челябинской области. Окончила художественно-графический факультет педагогического института, защитив диплом с отличием по графике. Более двадцати лет преподает живопись и графику детям, а последние годы еще и взрослым. За плечами Ирины Альбертовны - работа в изостудиях Магнитогорска, Санкт-Петербурга и Гатчины. В течение всех этих лет она проводила мастер-классы для детей и педагогов дополнительного образования, участвовала в методических выставках, проводила выездные пленэры для своих учеников по городам России.
Ирина Калугина — лауреат конкурса «Сердце отдаю детям» (Санкт-Петербург). Многие ее воспитанники стали победителями и российских и международных творческих конкурсов. Будучи педагогом, Ирина Альбертовна постоянно рисует сама.
«Самое интересное, что ситуация с полным погружением в быт и отказом от любимого рисования не обошла и меня, так увлеченно творившей в детстве и юности, - так говорит она о себе. - Еще несколько лет назад я, считающая себя художником, на самом деле очень мало рисовала «для себя». И не потому, что мне этого не хотелось — просто не было времени и сил. Вся неделя уходила на работу, семейные дела, проверку уроков у младшего ребенка и походов с ним по врачам. Проводя занятия в изостудии, я тайно завидовала своим ученикам: они — рисуют! И я поняла, что надо что-то менять. Махнув рукой на стаж, хорошее место работы, оставив всего несколько педагогических часов другом городе, я ушла в неизвестность, а пришла к самой себе. Мир заиграл новыми красками, потому что в мою жизнь вошло творчество. Теперь рисую почти каждый день. Учусь сама и учу других. Мои первые ученики уже выросли и успешно преподают изобразительное искусство. Другим оно просто пригодилось в жизни, потому что освоили смежные профессии».
В настоящее время Ирина Калугина живет в Гатчине. Член Гатчинского товарищества художников, активный участник выставок этого творческого объединения. Несколько лет назад Ирина Альбертовна увлекалась акварельной живописью и стала автором проекта ВКонтакте «Как подружиться с акварелью» для взрослых.
«Возможно, вы скажете, что это сложная техника, - отмечает художница. - Действительно, акварель капризна и непредсказуема. Но я люблю ее за легкие и прозрачные картины и считаю, что эту технику вполне реально освоить. Вы будете сетовать, что всегда заняты и нет времени на творчество. А я отвечу, что если вы не начнете рисовать сейчас, вы не начнете рисовать никогда!»
Выставка «Свет акварели» Ирины Калугиной продлится до 14 апреля по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, д. 8, Центр информационных технологий.
Подготовила Юлия Лысанюк