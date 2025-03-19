«Свет акварели» Ирины Калугиной

На выставке «Свет акварели» представлены нежные, праздничные, лиричные по характеру акварельные работы, выполненные Ириной Калугиной во время ее дистанционных мастер-классов в авторской группе ВКонтакте «Как подружиться с акварелью».

Ирина Калугина — родом из города Магнитогорска Челябинской области. Окончила художественно-графический факультет педагогического института, защитив диплом с отличием по графике. Более двадцати лет преподает живопись и графику детям, а последние годы еще и взрослым. За плечами Ирины Альбертовны - работа в изостудиях Магнитогорска, Санкт-Петербурга и Гатчины. В течение всех этих лет она проводила мастер-классы для детей и педагогов дополнительного образования, участвовала в методических выставках, проводила выездные пленэры для своих учеников по городам России.

Ирина Калугина — лауреат конкурса «Сердце отдаю детям» (Санкт-Петербург). Многие ее воспитанники стали победителями и российских и международных творческих конкурсов. Будучи педагогом, Ирина Альбертовна постоянно рисует сама.

«Самое интересное, что ситуация с полным погружением в быт и отказом от любимого рисования не обошла и меня, так увлеченно творившей в детстве и юности, - так говорит она о себе. - Еще несколько лет назад я, считающая себя художником, на самом деле очень мало рисовала «для себя». И не потому, что мне этого не хотелось — просто не было времени и сил. Вся неделя уходила на работу, семейные дела, проверку уроков у младшего ребенка и походов с ним по врачам. Проводя занятия в изостудии, я тайно завидовала своим ученикам: они — рисуют! И я поняла, что надо что-то менять. Махнув рукой на стаж, хорошее место работы, оставив всего несколько педагогических часов другом городе, я ушла в неизвестность, а пришла к самой себе. Мир заиграл новыми красками, потому что в мою жизнь вошло творчество. Теперь рисую почти каждый день. Учусь сама и учу других. Мои первые ученики уже выросли и успешно преподают изобразительное искусство. Другим оно просто пригодилось в жизни, потому что освоили смежные профессии».

В настоящее время Ирина Калугина живет в Гатчине. Член Гатчинского товарищества художников, активный участник выставок этого творческого объединения. Несколько лет назад Ирина Альбертовна увлекалась акварельной живописью и стала автором проекта ВКонтакте «Как подружиться с акварелью» для взрослых.

«Возможно, вы скажете, что это сложная техника, - отмечает художница. - Действительно, акварель капризна и непредсказуема. Но я люблю ее за легкие и прозрачные картины и считаю, что эту технику вполне реально освоить. Вы будете сетовать, что всегда заняты и нет времени на творчество. А я отвечу, что если вы не начнете рисовать сейчас, вы не начнете рисовать никогда!»

Выставка «Свет акварели» Ирины Калугиной продлится до 14 апреля по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, д. 8, Центр информационных технологий.

Подготовила Юлия Лысанюк